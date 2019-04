Prova ad aprire il portellone dell’aereo in volo/ I passeggeri lo fermano in tempo

Prova ad aprire il portellone dell’aereo in volo e i passeggeri lo bloccano in tempo. È successo su un volo EasyJet sulla rotta Londra-Pisa quando un giovane all’improvviso si alza e prova ad aprire il portellone dell’aereo in volo rischiano di fare una vera e propria strage. Sappiamo bene infatti come all’interno dell’abitacolo sia tutto pressurizzato e come in caso di apertura improvvisa possano esserci dei guai davvero molto seri. Per fortuna la reazione dei passeggeri e del personale di bordo sono state pronte, immobilizzando immediatamente il passeggero che si dice essere un italiano. Senza problemi poi l’aereo è atterrato a Pisa dove questi è stato consegnato nelle mani della polizia. Il tutto è avvenuto nel volo che si muoveva appunto dalla capitale britannica alla città toscana alle 14.00 del pomeriggio. Pare che il colpevole di questo atto soffra di disturbi psichiatrici. Decisivo sarebbe stato uno dei suoi vicini di posto che avrebbe iniziato a urlare, richiamando l’attenzione di altri più vicini al portellone e in grado di bloccarlo immediatamente a terra. Tranquillizzato da un medico il ragazzo è stato tenuto sotto controllo fino all’atterraggio.

Prova ad aprire il portellone dell’aereo in volo: cosa succede se ci si riesce?

Cosa succede se si riesce ad aprire il portellone dell’aereo in volo? Ovviamente tutto si prefigurano una tragedia e non siamo lontani dalla verità. C’è però da dire che non è molto semplice farlo, visto che l’ambiente pressurizzato rende necessaria una forte spinta verso l’interno per aprire il portellone. All’interno dell’aereo si cerca di ricreare un’aria molto simile a quella abituale per gli uomini, mentre fuori questa è decisamente più alta a causa dell’aria rarefatta. Inoltre il portellone è regolato anche da un sistema di sicurezza che una persona non esperta può difficilmente riuscire a sbloccare. Nonostante questo ovviamente provare delle manovre con il portellone in volo, soprattutto se non si è esperti, può essere davvero molto pericoloso. Per fortuna dunque l’uomo è stato fermato in tempo.

