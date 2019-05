Raggi insultata da residenti Casal Bruciato/ Va da famiglia rom, “vergognati buffona”

La sindaca Virginia Raggi è stata pesantemente insultata e contestata dai residenti di Casal Bruciato, quartiere della periferia di Roma teatro di scontri e “guerriglia” in questi ultimi giorni dopo l’assegnazione di un alloggio popolare ad una famiglia di rom (padre, madre e 12 figli). «Vergognati, buffona. Non sei la nostra sindaca», urlano i residenti romani sia all’arrivo che all’uscita della prima cittadina M5s giunta in visita alla famiglia che da due giorni vive asserragliata e protetta dalla Digos e dalla polizia di Roma Capitale. Coinvolte le palazzine di Via Sebastiano Satta, con i residenti tutti in strada per contestare tanto la famiglia di nomadi che la sindaca Raggi: «Se li porti a casa sua, lei è più ‘mafiosa’ di Alemanno che aveva fatto quella delibera vergognosa che non ha cancellato» attaccano pesantemente i manifestanti secondo quanto riportato da Adnkronos. In mezzo alla piazza ancora un manipolo di militanti CasaPound che da ieri contestano la decisione di assegnare la casa popolare alla famiglia rom appena sfrattata dal campo nomadi di Torre Bruna.

M5S VS CASAPOUND: “LI CACCEREMO DA CASAL BRUCIATO”

«La famiglia di nomadi ha diritto alla casa, è la legge», ha spiegato uscendo dall’alloggio popolare la stessa sindaca Virginia Raggi, circondata dal cordone di sicurezza e dai giornalisti accorsi a Casal Bruciato in questi giorni di lotta serrata tra residenti, circoli di sinistra e CasaPound. «La legge si rispetta, chi spaventa i bambini e minaccia di stuprare le donne forse dovrebbe farsi un esame di coscienza», ha ripetuto la Raggi assieme al direttore della Caritas, Don Ben Ambarus e al vescovo ausiliare di Roma, Don Giampiero Palmieri. Dopo i pesanti insulti volati ieri contro la famiglia rom – «vi impicchiamo, andatevene o ti stupriamo» i più ignobili e gravi – il Comune ha intenzione di proteggere ulteriormente la famiglia di nomadi di Casal Bruciato: «Le scene di ieri sono terribili. Sentir gridare ‘vi impicchiamo´ e ‘ti stupriamo´ ad una mamma con la bimba in braccio è di una gravità incommensurabile. Ho certezza che la questura si muoverà oggi, il presidio sarà allontanato dal cortile. Noi lavoreremo cercando di fare di tutto affinché l’integrazione si possa sviluppare, però questi episodi sono il frutto di una strumentalizzazione politica» ha annunciato l’assessore al Patrimonio, Rosalba Castiglione.

