Ragusa, poliziotto spara alla moglie e si suicida/ Messaggio Facebook poi l’omicidio

Dramma a Ragusa dove un poliziotto 42enne in servizio presso la questura della città siciliana ha ucciso la moglie a colpi di pistola per poi togliersi la vita. Secondo quanto reso noto dal quotidiano La Stampa, l’omicidio-suicidio si è consumato la scorsa notte all’interno della loro abitazione. L’agente avrebbe colpito la donna mentre dormiva, cogliendola nel sonno, usando la pistola di ordinanza. Nella stanza vicina a quella del massacro, dormivano le due figlie della coppia, rispettivamente di 6 e 7 anni. Inizialmente le due piccole, fortunatamente illese, non si sarebbero accorte di nulla. A dare l’allarme sarebbe stata proprio una delle due bambine che, dopo il risveglio, si sarebbe accorta della tragedia nella stanza vicina. La piccola, a quel punto, avrebbe allertato un familiare telefonicamente il quale, a sua volta, avrebbe poi dato l’allarme alle forze dell’ordine giunte sul posto insieme al sostituto procuratore di turno, la pm Giulia Bisello.

POLIZIOTTO SPARA ALLA MOGLIE E SI SUICIDA: CHOC A RAGUSA

Al momento è oscuro il motivo che avrebbe spinto il poliziotto a compiere il duplice gesto drammatico. Su questo sono in corso le indagini dei suoi colleghi. Nella serata di ieri, poche ore prima di compiere l’omicidio-suicidio, l’uomo aveva scritto su Facebook un messaggio rivolto proprio alla moglie: “Ti ho dedicato tutta la mia vita, ti amo”. Poi le ha esploso contro tre colpi di pistola, prima di togliersi la vita. I due erano sposati da otto anni dopo essersi conosciuti in Piemonte, dove il poliziotto all’epoca era in servizio nella Stradale. Dell’uomo al momento sono state fornite solo le iniziali, S. C. La moglie aveva 33 anni. L’arma di ordinanza del poliziotto era accanto ai due cadaveri. Come riferisce Fanpage.it, è già stata attivata la procedura prevista da Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per fornire ogni utile supporto psicologico ai familiari delle vittime, a partire dalle due figlie minori della coppia.

