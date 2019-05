Roberta Morise piange a Vieni da me/ “Sono single. La morte di mio padre…”

Dopo le domande al buio di Claudio Lippi e la replica di Nunzia De Girolamo a Selvaggia Lucarelli, ai microfoni di Caterina Balivo, Roberta Morise sfoglia l’album di famiglia ripercorrendo la sua vita professionale, ma anche quella privata. Dopo aver ricordato il suo esordio a Miss Italia e, successivamente, l’avventura a I raccomandati, L’eredità e così via, Roberta Morise piange in diretta di fronte alle foto del padre di cui è la fotocopia sia dal punto di vista fisico che caratteriale. “Nel 2004, un mese dopo aver partecipato a Miss Italia, è venuto a mancare mio padre per una caduta dalla bicicletta. Da quel momento la mia vita è cambiata per sempre perchè io avrei lasciato tutto e sarei tornata in Calabria per stare accanto a mia madre e mia sorella, ma mia madre mi ha convinta a tornare a Roma”, racconta Roberta che, nella capitale, ha trovato nel luogo di lavoro una famiglia che l’ha aiutata a superare il difficile momento. Dopo aver elogiato la famiglia de I fatti vostri confessando di sentirsi una principessa coccolata da tutti, in primis da Magalli, Roberta Morise parla d’amore.

ROBERTA MORISE: “DOPO 3 ANNI SONO DI NUOVO SINGLE”

Bellissima e serena, Roberta Morise si lascia andare ad una confessione durante la chiacchierata con Caterina Balivo svelando di essere tornata da pochissimo tempo single. “Vengo da una storia di tre anni. Una storia bella tra alti e bassi, ma anche complicata perchè a causa della sua gelosia, mi ha fatto passare tre anni particolari” – racconta la Morise che poi aggiunge – “Io sono ancora innamorata, ma da un mese la storia è finita anche se continuiamo a sentirci e a litigare. Dopo tre anni si fa un po’ fatica”. Ricordando e atre storie d’amore che ha avuto, Roberta aggiunge: “Dico che in amore il problema sono io perchè quando una storia lunga è finita mi sono sempre buttata in altre storie. Questa volta ho deciso di stare da sola e di elaborare il tutto”. E tornando alla storia appena finita conclude: “Ho vissuto per un po’ con lui, sono stati anni bellissimi perchè ci siamo voluti bene, ci siamo amati e faccio ancora un po’ fatica a parlarne la passato”.

