ROCCO SIFFREDI VS EVA HENGER/ “Ti chiedo scusa, ma non mi piace dire le stron*ate”

Rocco Siffredi fa il suo ingresso a Live – Non è la d’Urso con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia annunciata. “Avevo detto alle 23.00, è mezzanotte e dieci”, spiega la conduttrice, mentre l’ospite fa notare: “per questo mi sono vestito da prete”. Si passa subito alla vicenda di Eva Henger, che oggi ha rinnegato il suo passato. L’ex diva a luci rosse sceglie per lui il colore conciliante, il verde, ed è pronta ad accorciare le distanze. “L’ho trovato un ragazzo molto alla mano molto carino – spiega l’ex attrice hard – non mi è piaciuto quella cosa di sputare nel piatto, cambiare vita è normale, ho fatto quel lavoro e pensavo sarebbe stato il mio futuro, poi ho capito che non sarebbe stato per me. […] Voglio molto bene a Rocco – aggiunge poi la Henger – non ho mai parlato male di lui”. E la risposta di Rocco Siffredi non si fa attendere: “Non mi è piaciuto che tu hai detto che hai fatto solo un film, tagliato a più pezzi e ne hanno fatti tanti. Io ho detto strano, il primo film l’ha fatto con me. Non abbiamo fatto rapporto completo, però c’è stato… Ti chiedo scusa per quello che ho detto, ma non mi piace dire le stron*ate”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Il canana-gate

Rocco Siffredi sarà il protagonista dell’Uno contro tutti di questa nuova puntata di Live non è la d’Urso e tra i cinque “sferati” potrebbe essere anche Eva Henger. Ilona Staller, infatti, non è l’unica ad avere cose in sospeso con l’attore e regista hard. Impossibile dimenticare il canna-gate che ha visto la Henger protagonista all’Isola dei Famosi contro Francesco Monte. In quell’occasione, molti hanno detto la loro e tra questi anche lo stesso Rocco Siffredi. L’attore si è schierato contro Eva e a favore di Monte, con parole anche abbastanza forti per l’ex collega. Ai microfono de Il Messaggero, Siffredi ha chiaramente espresso il suo pensiero sulla vicenda. “Mi dispiace per Eva e soprattutto per Francesco.” ha esordito, per poi motivare Eva sembra essere rimasta indietro di mille anni e Francesco poteva vivere un’esperienza bellissima che invece è stata rovinata.”

Rocco Siffredi contro Eva Henger: “Rimasta indietro di 30 anni”

Rocco Siffredi, in merito al canna-gate, ha dichiarato totale appoggio per Francesco Monte e si è scagliato contro Eva Henger e il comportamento avuto all’Isola dei Famosi: “Francesco è un ragazzo giovane e di grande personalità e per una stron*ata ha perso tutto. Perché credetemi il canna gate è successo anche nella mia Isola e in quella di Malena, ma anche nelle altre. Mai nessuno però ha parlato di uno spinello in diretta tv.” ha poi svelato. Siffredi ha inoltre con concluso: “Ma davvero stiamo polemizzando su uno spinello? La cannabis è legale in metà mondo, è stato montato un caso inutilmente. Ripeto, mi dispiace molto per Eva che sembra essere rimasta indietro di trent’anni.”



