Rogo in un ghetto a Foggia: morto un migrante 26enne/ Incendio a Borgo Mezzanone

Un migrante è morto a seguito di un rogo scoppiato nella baraccopoli abusiva di Borgo Mezzanone, a pochi chilometri da Foggia. Un nuovo caso dopo gli incendi già avvenuti lo scorso autunno presso la stessa tendopoli, e dopo i morti di San Ferdinando (Reggio Calabria) degli ultimi mesi. L’incendio, come riferisce l’edizione online de Il Fatto Quotidiano, è avvenuto nella notte appena passata, fra giovedì 25 e venerdì 26 aprile, e la vittima sarebbe un ragazzo di 26 anni che proveniva dall’Africa, precisamente dal Gambia. Si era trasferito da poco a Borgo Mezzanone, passando dall’adiacente centro per richiedenti, dopo che la sua domanda di asilo era stata respinta, e di conseguenza si trovava illegalmente in Italia. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato il rogo, ne tanto meno come sia morto lo stesso 26enne, se nel sonno, per via dei fumi tossici sprigionati dall’incendio, o eventualmente in altri modi. Come detto in apertura, incendi in baraccopoli abusive o meno non sono affatto nuovi, e spesso e volentieri i poveretti che le occupano rimangono vittima di fuochi di fortuna accesi per riscaldarsi durante la notte. Non vi è infatti alcun sistema di sicurezza in questi rifugi di fortuna, e l’intervento dei vigili del fuoco è all’ordine del giorno.

ROGO IN UN GHETTO A FOGGIA: MORTO UN MIGRANTE 26ENNE

Il giovane è stato ritrovato steso a terra, quasi completamente carbonizzato, e i pompieri si sono accorti della sua presenza solamente dopo che l’incendio era stato domato. Si trovava all’interno di una baracco costituita quasi esclusivamente da lamiere e da legno, e nei prossimi giorni il magistrato di turno potrebbe disporre l’autopsia per stabilire le esatte cause della morte. La baraccopoli di Borgo Mezzanone è una sorta di piccolo comune abusivo dove in origine ci vivevano circa 2mila extracomunitari, quasi tutti braccianti che lavorano per pochi euro all’ora nelle aziende agricole della zona, a raccogliere verdura o frutta. La sua demolizione era iniziata già dallo scorso mese di febbraio, proprio per la sua pericolosità, ma non si è ancora conclusa. Al suo interno vengono portate avanti attività illecite come lo spaccio di droga e la prostituzione.

