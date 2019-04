Roma, 16enne ferito a colpi di pistola lasciato in ospedale/ È giallo: polizia indaga

Un 16enne è stato aggredito a Roma con alcuni colpi di pistola, e lasciato a terra sanguinante. Giallo nella capitale, dove la vittima è un ragazzo di origini albanesi, che si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale romano Policlinico Gemelli. Come riferisce RomaToday, la vicenda ha inizio attorno alle ore 19:30 di ieri, venerdì 26 aprile, quando un’automobile giunge a tutta velocità presso il nosocomio capitolino, un uomo apre le portiere, scende e scaraventa a terra il giovane per poi sgommare e ripartire. Il ragazzo è visibilmente ferito, barcolla ed è sanguinante, e una volta soccorso dal personale medico viene ricoverato in gravissime condizioni, in codice rosso, per poi essere trasferito nel reparto di terapia intensiva. Subito dopo, l’ospedale ha avvisato le forze dell’ordine, che stanno ora indagando per cercare di ricostruire l’accaduto. Fondamentali saranno le telecamere di sorveglianza della stessa struttura ospedaliera, che hanno ripreso l’arrivo dell’automobile e l’uomo che ha scaraventato a terra il ragazzo. Difficile risalire ai responsabili attraverso la targa dell’auto, visto che il mezzo risulterà sicuramente rubato, mentre non è da escludere che si possa individuare qualcuno dai video che ritraggono l’uomo sceso.

ROMA, 16ENNE FERITO A COLPI DI PISTOLA LASCIATO IN OSPEDALE

Importante sarà anche la versione del giovane ferito, l’unico testimone, che al momento è sedato e piantonato dopo essere stato operato durante la notte scorsa. Le sue condizioni fisiche sono stabili, e se lo stesso dovesse migliorare la polizia potrebbe interrogarlo il prima possibile per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, e capire così chi è stato a ridurlo in quelle condizioni. Tutto tace dalle forze dell’ordine, che vogliono giustamente mantenere il massimo riserbo per evitare fughe di notizie e che le indagini vengano compromesse. Il minorenne, a quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita, e al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.

