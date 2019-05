Roma, betoniera travolge 20 auto sulle Casilina/ Autista colto da malore? 4 Feriti

Caos a Roma, sulla Casilina, dove un uomo alla guida di una betoniera ha travolto decine di auto. Come riferito in questi ultimi minuti dai principali quotidiani online, a cominciare da Il Messaggero, l’incidente si è verificato all’altezza di via Pietro Belon, in zona Torre Maura, e dalle prime indiscrezioni emerse (le informazioni sono ancora molto frammentarie) pare che l’autista abbia avuto un malore alla guida. Almeno 20 le auto travolte, e la folle corsa si è arrestata sui binari dell’ex linea tranviaria, vicino a via Alessandrino. Una volta lanciato l’allarme si sono recati sul posto i vigili del fuoco del gruppo Torri, Alessandrino e Casilino, con l’aggiunta di sette ambulanze visto che vi sarebbero diversi feriti. Tre persone sono state ricoverate in codice rosso presso il pronto soccorso del policlinico Casilino, tre passanti probabilmente investiti dalla betoneria impazzita. Alla guida del mezzo pesante, un italiano di 48 anni incensurato, quindi senza alcun precedente penale, rimasto anch’egli feriti durante l’incidente, e che si trova presso l’ospedale Umberto I in prognosi riservata, in gravi condizioni.

ROMA, BETONIERA TRAVOLGE 20 AUTO SULLE CASILINA

Inizialmente si pensava ad un gesto volontarrio, anche perché l’uomo alla guida sembrava ridesse mentre investiva auto e passanti, ma l’ipotesi al momento più accreditata è che lo stesso abbia avuto un malore, molto probabilmente una crisi epilettica che ne ha distorto i lineamenti del volto. Il traffico risulta essere molto rallentato nella zona, con diversi chilometri di coda, come comunicato dalla Polizia di Roma Capitale, e la Casilina sembra quasi uno scenario di guerra, fra ambulanze, forze dell’ordine e auto danneggiate. L’episodio si sarebbe verificato di preciso attorno alle ore 11:00 di questa mattina e l’uomo in preda alle convulsioni avrebbe percorso un chilometro e mezzo prima di arrestare la propria tragica corsa, poi tirato fuori in preda alle convulsioni: sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA