Roma, cadavere di donna sotto Ponte Sisto/ “Volto tumefatto”, caduta dal parapetto?

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto oggi sotto Ponte Sisto a Roma. L’allarme è stato lanciato da un passante intorno alle 10.20 di questa mattina, il quale, come spiega Il Messaggero, ha subito allertato le forze dell’ordine: “C’è una donna morta, con il volto tumefatto sotto Ponte Sisto, lato Campo de’ Fiori”. Una volta giunta l’ambulanza del 118 sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sull’episodio sono in corso le indagini della polizia anche se al momento sono emerse solo poche informazioni anche sull’identità della stessa donna trovata cadavere. Secondo quanto riferito da RomaToday, si tratterebbe di una 37enne nata in Tunisia e della quale si conoscono solo le iniziali, I. C. Due aspetti avrebbero contribuito a rendere misterioso il ritrovamento del corpo senza vita della donna. Intanto la data della morte, secondo un primo esame medico-legale risalente a qualche giorno fa e la presenza di lividi ed ecchimosi su volto e corpo. Nonostante il viso tumefatto, secondo il medico legale non ci sarebbero però altri segni di violenza e questo farebbe ipotizzare sempre di più verso una caduta accidentale dal parapetto di Ponte Sisto.

ROMA, CADAVERE DI DONNA SOTTO PONTE SISTO: GIALLO SU CAUSE MORTE

La vittima era regolare sul territorio italiano e aveva un contratto a tempo indeterminato. Le indagini, attualmente si starebbero concentrando in particolare sul suo conto. È il commissariato di Trevi a compiere i rilievi del caso grazie anche all’aiuto della Polizia Scientifica subito giunta sul posto dopo l’allarme lanciato in mattinata da un attento passante. Dopo gli accertamenti del medico legale, la salma della donna 37enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è stata disposta l’autopsia che potrebbe fare chiarezza su molti aspetti ancora misteriosi attorno alla sua morte. Resta ad esempio ancora da chiarire se la donna si sia lanciata dal ponte o se invece sia stata spinta dal parapetto da qualcuno e ancora se le tumefazioni siano ascrivibili ad altro o siano piuttosto la conseguenza della drammatica caduta forse rivelatasi mortale. Al momento gli inquirenti non hanno escluso alcuna pista pur preferendo quella dell’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA