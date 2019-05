Roma, ciclista investito da tir/ Sciacallo gli ruba il portafoglio e preleva 500 euro

Uno sciacallo che non ha avuto scrupoli quello che a Roma, sulla Tiburtina, ha approfittato di un ciclista morto per rubargli il portafoglio. Una notizia scioccante, sinonimo di degrado e di delinquenza gratuita, che è stata riportata nei dettagli dal quotidiano Il Messaggero. L’episodio risale alla giornata di venerdì scorso, 17 maggio, quando un cittadino romano che stava percorrendo la strada in bicicletta, è stato investito da un mezzo pesante per poi morire a seguito delle gravissime ferite riportate. Dopo l’impatto devastante fra il ciclista e il tir, il marsupio che aveva addosso l’uomo è volato via per diversi metri, e un passante, vedendolo incustodito, ha ben pensato di approfittarne e di prenderselo senza curarsi di nulla. A quel punto il delinquente ha aperto il borsello, ha estratto il bancomat, ha poi trovato il numero del pin, ed ha prelevato dallo sportello più vicino la cifra di 500 euro.

ROMA, CICLISTA INVESTITO DA TIR: SCIACALLO RUBA IL PORTAFOGLIO

Una vicenda a dir poco disgustosa, su cui le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per vederci chiaro, e comprendere chi abbia potuto approfittare di una disgrazia per rubare dei soldi. «Come si può derubare così un uomo che sta morendo?», si domanda Giuseppe il miglior amico della povera vittima. L’autista del tir si è fermato, sotto choc, subito dopo l’impatto con il ciclista, mentre il ladro è rimasto lucido, non si è curato del fatto che un uomo stesse morendo sull’asfalto, e gli ha rubato il portafoglio prima che sul posto arrivassero le forze dell’ordine e gli uomini del 118. Tra l’altro questo gesto meschino ha obbligato le autorità a una complicata ricerca prima di risalire alla vera identità della vittima, di conseguenza i parenti del defunto hanno scoperto la notizia solamente molte ore dopo. A circa dieci minuti dalla morte di Fulvio, così si chiamava la vittima che di lavoro faceva l’infermiere, il ladro ha effettuato due diversi prelievi da 250 euro al bancomat di via dei Monti Tiburtini. E’ molto probabile che grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona si possa risalire al responsabile.

