Roma, incendio in palazzo di studenti/ Panico ed edificio evacuato sulla Ostiense

Un vasto incendio ha colpito ieri in tarda serata – con i vigili del fuoco attivi in tutta la notte appena passata – un palazzo sulla Ostiense a Roma, in Largo Luigi Antonelli al civico 20 dove abitano molti studenti nei tanti appartamenti interni. Allertato subito il 115, l’entrata in azione dei pompieri ha evitato il peggio con la palazzina subito evacuata in poco tempo e nessun ferito grave o peggio vittima è rimasta incastrata nelle macerie o soffocata nei fumi dei gas sprigionati dal forte rogo. Secondo quanto riporta Roma Fanpage, l’incendio di cui ancora non si conoscono le cause sarebbe divampato in una stanza al sesto pianto dove vivono diversi studenti affittuari. Una forte nuvola di fumo nera si è subito propagata sul quartiere in zona Ostiense e i pompieri hanno dovuto intervenire in fretta per evitare che alti locali della casa e del palazzo fossero invasi dalle fiamme.

INCENDIO IN PALAZZO ROMA: MISTERO SU CAUSE

Secondo quanto riporta il Messaggero, i pompieri e i primi agenti del Commissariato San Paolo della Polizia Mobile hanno spento assieme le ultime fiamme rimaste dell’incendio alle prime ore della mattina. Non vi sono feriti e non vi sono intossicati nel maxi rogo esploso ancora non si sa per quale motivo, visto che tra l’altro in questo periodo dell’anno i riscaldamenti sono spenti e l’ipotesi stufe difettose viene quasi subito esclusa. Una esplosione non si è avvertita quindi si escluderebbe anche una possibile fuga di gas, resta ancora il mistero questa mattina su cosa possa aver provocato il maxi rogo in zona Ostiense. Vigili del fuoco e poliziotti hanno effettuato tutti i rilievi dovuti per analizzare ogni possibile dettaglio dell’incendio: come assai prevedibile, al termine dell’intervento dei pompieri la stanza andata a fuoco è risultata distrutta e l’appartamento è al momento inagibile.

