Roma, morta anziana picchiata durante una rapina/ I due ladri ancora in fuga

Roma, anziana morta dopo rapina: Anna Tomasino, residente in piazza Bernina a Montesacro si è spenta lunedì 6 maggio 2019. Come riportano i colleghi de Il Messaggero, il furto risale a domenica: due uomini di colore sono entrati nella sua abitazione per rubare e, scoperti dall’89enne, non hanno esitato a spingerla a terra. Il quotidiano riporta di una colluttazione violenta per coprirsi la fuga e ruba tutto ciò che era all’interno dell’appartamento. Trasportata all’ospedale, l’anziana è stata soccorsa in codice giallo nonostante fosse sotto choc, con un trauma cranico e una vistosa ferita alla testa. Le sue condizioni si sono aggravate progressivamente: il decesso sembrerebbe legato a un’emorragia cerebrale.

ROMA, ANZIANA MORTA DOPO RAPINA: CACCIA AI DUE LADRI

Dopo le violente rapine registrate a Napoli e a Torino, da registrare la morte di un’anziana signora nel corso di un furto in appartamento. Le forze dell’ordine sono ora a caccia dei due responsabili: Il Messaggero riporta che i residenti hanno avvertito delle urla provenienti dall’abitazione ed hanno visto i due balordi calarsi da una finestra e saltare su una struttura poco di sotto, per poi scappare a bordo di una automobile parcheggiata di fronte al palazzo. Gli investigatori hanno ascoltato i testimoni oculari e stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Alcuni testimoni hanno parlato di due persone di colore: attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore dal fronte delle indagini.

