Roma Termini, lo vede col crocifisso e lo sgozza/ Pasqua, arrestato marocchino

Un terribile fatto di cronaca sta emergendo in queste ore, anche se è da collocare come tempistica dei fatti alla vigilia di Pasqua: a Roma Termini un uomo di origini marocchine avrebbe tentato di sgozzare e accoltellare una persona con addosso un crocifisso, gridandogli “italiano cattolico di merda”. In realtà la vittima è un georgiano di 44 anni, ferito dopo esser probabilmente stato scambiato per un italiano a bordo di un bus in direzione Roma Termini. Secondo le fonti riportate da Adnkronos, il marocchino avrebbe inseguito l’ignara vittima cristiana fino a davanti la stazione centrale dove sarebbe poi avvenuta la folle aggressione: soccorso, il 44enne è stato trasportato in ospedale dove ha avuto 21 giorni di prognosi. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, dopo che nelle ultime ore sembrava che l’alterco fosse nato tra due clochard (elemento per ora non confermato, ndr) la dinamica dei fatti sarebbe la seguente: «l’uomo ferito e il suo aggressore erano a bordo di un autobus della linea 64. Appena sceso, il georgiano si è diretto verso la stazione della metropolitana, quando è stato raggiunto e accoltellato all’improvviso dal marocchino, che lo ha colpito con un fendente alla gola».

TENTA DI SGOZZARE CRISTIANO ALLA VIGILIA DI PASQUA

È stato poi lo stesso georgiano con crocifisso al collo a rivolgersi, tutto insanguinato, ai poliziotti presenti in Piazza dei Cinquecento vicino alla stazione di Roma Termini: gli ha indicato lo straniero che aveva appena tentato di sgozzarlo e subito le forze dell’ordine si sono messi a rincorrere il marocchino 37enne in fuga, braccandolo poco dopo. Ora l’uomo è accusato di tentato omicidio, probabilmente anche con l’aggravante dell’odio religioso: secondo quanto riportato da Repubblica, sull’aggressore non risulta alcun precedente per fatti legati al terrorismo o simpatie jihadiste. Di certo l’epiteto utilizzato “cattolico di merda” non “aiuterà” il marocchino quando dovrà tentare di spiegare perché e per quale motivo assurdo abbia voluto tentare di sgozzare una normalissima persona di fede cristiana alla vigilia di Pasqua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA