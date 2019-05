Rovigo, bus carico di studenti a fuoco/ Video, tragedia sfiorata: autista li salva

Tanta paura stamane in provincia di Rovigo, dove un bus carico di studenti ha preso fuoco. Solo la prontezza di riflessi dell’autista dello stesso mezzo ha permesso che la vicenda non si trasformasse in una strage. La notizia è stata riportata da La Voce di Rovigo, che ha pubblicato anche un video di quanto accaduto: si nota il bus avvolto dalle fiamme e una colonna di fumo nero che svetta alta nel cielo. L’incidente si è verificato attorno alle ore 7:30 di stamattina, in via Scavazza a Giacciano con Baruchella, nei pressi del centro commerciale “Il Faro”. Il mezzo stava trasportando gli studenti presso i vicini istituti scolastici quando ha iniziato a prendere fuoco dal retro, prima che giungesse a destinazione. L’autista del mezzo facente parte della compagnia Busitalia, si è subito accorto di quanto stesse accadendo ed ha fatto scendere immediatamente i ragazzi.

ROVIGO, BUS CARICO DI STUDENTI A FUOCO

Nel giro di pochi minuti le fiamme hanno avvolto l’intero mezzo pesante, rendendo la vettura un ammasso contorto di ferri anneriti. Nel contempo sono stati avvisati i vigili del fuoco, giunti sul luogo dell’incendio pochi minuti dopo, e che hanno spento le fiamme con due squadre, riportando la situazione alla normalità. Per sicurezza è stato allertato anche il personale del Suem, ma nessuno è stato trasportato al pronto soccorso visto che non si sono verificati, fortunatamente, dei feriti. Resta un mistero il perché di tale incendio, e sono in corso delle indagini per cercare di scoprire con esattezza le cause dell’incendio. Molto probabilmente si è trattato di un guasto meccanino partito dal vano dei motori, che si trova appunto nella zona posteriore. La colonna di fumo è stata visibile anche da diversi chilometri di distanza, e nell’area circostante si è diffuso un odore acre dovuto ai materiali plastici e ferrosi che sono bruciati, e al carburante e agli olii presenti nel motore. Di seguito il video di quanto accaduto

