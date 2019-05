ROYAL BABY/ Il bebè di Harry e Megan? Ha il dna perfetto per battere i cugini…

Un altro? Un altro. Stavolta però è dell’altra coppia e domani ce ne ricorderemo di sicuro. Sì perché ormai alle nascite di William e Kate ci eravamo abituati, tanto che parecchi di noi hanno perso il conto: quanti figli hanno, due, tre, o quattro…?

Ieri è stato il gran giorno per Harry e Meghan che hanno avuto un bel maschietto. Nel pargolo venuto alla luce, scorre sangue afroamericano, alla faccia della Brexit e della chiusura delle frontiere. Forse anche per questo, sarà pure il settimo in linea di successione al trono, ma secondo me si piazzerà primo in simpatia di popolo. Tanto per cominciare, almeno sulla carta, nasce in un contesto meno ingessato di quello destinato ai tre cuginetti. Ma soprattutto, eredita – potenzialmente – il fascino ribelle del padre e il glamour provocatorio della madre. Dna perfetto per un futuro cantante, designer, magari corridore di formula uno. Cool…

L’annuncio del lieto evento è avvenuto su Instagram ed è quindi sul social che ci aspettiamo di vederne la prima immagine. Speriamo solo che le cognate reali – ora entrambe bambinate – non ne facciano una guerra di like. La rivalità, quella sì, non conosce confini.

E comunque, un neonato che festeggia con loro il primo anniversario di nozze dei genitori ispira sempre tenerezza. Il nome resta un mistero, anche perché una Diana II – a questo punto – è esclusa per via di genere. Anche se – tra le righe – riportiamo che in Inghilterra, secondo un recente rapporto del Ministero della Salute, rispetto a dieci anni fa, si è registrato un aumento di adolescenti volenti cambiare il loro sesso biologico del 4.400 per cento.

Sempre via social e riferendosi al parto, Harry ha ufficialmente ammesso al mondo di esser fiero di sua moglie. Adesso aspettiamo lo stesso messaggio da parte di Meghan e rivolto al marito, magari dopo la prima settimana di notti insonni, a fare i conti con la più regale delle frasi “It’s your turn, darling”.



