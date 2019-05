Salone del Libro 2019/ Editore “fascista”: rinunciano Wu Ming, Ginzburg e Zerocalcare

Torino, scoppia la bufera a pochi giorni dal via del Salone del Libro 2019. Diversi ospiti rinunciano all’evento. Il motivo? La partecipazione della casa editrice Altaforte con il libro-intervista di Chiara Giannini a Matteo Salvini. L’editore Francesco Polacchi aveva affermato di essere «fascista nell’unico senso possibile» e per questo motivo diverse personalità hanno annullato la partecipazione: da Zerocalcare al collettivo di scrittori Wu Ming, passando per il saggista Carlo Ginzburg e la presidente nazionale Anpi Carla Nespolo. Il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino ha affermato di «non gradire la presenza di quella casa editrice al Salone del Libro, ma altro conto è impedirle di esercitare un suo diritto». Nicola Lagioia, direttore del Salone, ha sottolineato che lo stand occupa 10 metri quadri sui 60 mila totali e la partecipazione non rientra in nessun incontro nel programma ufficiale su 1200 previsti. Michela Murgia, invece, ha commentato così: «Io ci andrò e ci andranno come me molti altri e altre. Lo faremo non “nonostante” la presenza di case editrici di matrice dichiaratamente neofascista, ma proprio “a motivo” della loro presenza. Siamo convinti che i presidii non vadano abbandonati, né si debbano cedere gli spazi di incontro e di confronto che ancora ci restano».

SALONE DEL LIBRO 2019, LE PAROLE DI ZEROCALCARE

Tra i numerosi ospiti che hanno rinunciato all’evento, Zerocalcare ha spiegato su Facebook: «Ciao, in effetti ho annullato tutti i miei impegni al Salone del libro di Torino, sono pure molto dispiaciuto ma mi è davvero impossibile pensare di rimanere 3 giorni seduto a pochi metri dai sodali di chi ha accoltellato i miei fratelli, incrociarli ogni volta che vado a pisciare facendo finta che sia tutto normale. Non faccio jihad, non traccio linee di buoni o cattivi tra chi va e chi non va, sono questioni complesse che non si esauriscono in una scelta sotto i riflettori del salone del libro e su cui spero continueremo a misurarci perché la partita non si chiude così. Sono contento anche che altri che andranno proveranno coi mezzi loro a non normalizzare quella presenza, spero che avremo modo di parlare anche di quello. Ciao. PS: non è che io so diventato più cacacazzi negli ultimi tempi, anzi so pure molto piu rammollito, è che oggettivamente sta roba prima non sarebbe mai successa. Qua ogni settimana spostiamo un po’ l’asticella del baratro».

