Salone del Libro di Torino, Editore Altaforte indagato/ “Polacchi, apologia fascismo”

È notizia di pochi minuti fa e di certo non farà che aumentare il “caos” attorno al Salone del Libro di Torino: la Procura di Torino ha aperto un fascicolo di inchiesta per “apologia di fascismo” nei confronti dell’editore di Altaforte nonché coordinatore regionale di CasaPound in Lombardia, Francesco Polacchi. «Io sono fascista»; «l’antifascismo è il vero male di questo Paese»; «Mussolini è il miglior statista italiano» sono le frasi che a più riprese in questi giorni di polemiche sul Salone del Libro e sul libro-intervista a Matteo Salvini sono state pronunciate dall’editore di Altaforte. La diatriba in atto da giorni sulla presenza della piccola casa editrice di destra aveva di fatto diviso la cultura e gli intellettuali presenti in massa ogni anno al Salone del Libro: da un lato chi ha affermato di voler rimanere (Saviano e Murgia su tutti, ndr) e chi invece ha preferito sfilarsi in aperto boicottaggio di Altaforte e del Salone di Torino (Raimo, Zerocalcare, Wu Ming e Ginzburg per citare i più noti). Per questo motivo stamattina il Comitato ordine pubblico e sicurezza aveva deciso di spostare lo stand di Altaforte vicino a quello del Ministero della Difesa, per evitare di creare tensioni e bagarre all’interno del Salone.

SALONE DEL LIBRO, COMUNE-REGIONE CONTRO POLACCHI

«Io e Chiara Appendino abbiamo presentato un esposto vs il presidente della casa editrice Altaforte per verificare se le sue dichiarazioni configurino il reato di apologia di fascismo. Segnaliamo l’estraneità di Altaforte allo spirito di tolleranza che caratterizza il Salone del Libro»: lo aveva annunciato questa mattina il Governatore della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, dando seguito all’intento espresso nella giornata di ieri di chiedere un’intervento della magistratura contro l’editore di Altaforte, Francesco Polacchi. Poi in mattinata l’esposto si è tramutato immediatamente in indagine avviata dalla Procura di Torino, aumentando ancora di più la bagarre e la frattura interna alla kermesse culturale sotto la Mole Antonelliana. Intervenendo ad una conferenza stampa sulle Elezioni Europee convocata da CasaPound, lo stesso Polacchi afferma poco prima di sapere delle indagini sul suo conto «A sinistra esiste un antifascismo militante che diventa una mafia, una mafia culturale. Io ringrazio i vari Raimo, Zerocalcare, Wu Ming e tutti quelli che si sono sfilati dal salone del libro. Loro pensavano di farci un torto sabotandoci ma alla fine, quando andiamo a valutare gli aspetti commerciali, vediamo che il libro con l’intervista a Salvini ha scalato qualunque tipo di classifica».

