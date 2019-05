Salvini a Napoli, scontri polizia-manifestanti/ Lanciata transenna contro agenti

Matteo Salvini a Napoli per il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, tensione in piazza del Plebiscito. Come riportano i colleghi de La Stampa, sono stati registrati degli scontri tra i manifestanti, soprattutto esponenti dei centri sociali, e la polizia. Nei minuti in cui il ministro dell’Interno teneva la conferenza stampa, i manifestanti del corteo partito alle 18 da largo Berlinguer hanno avuto uno scontro con le forze dell’ordine: come sottolinea Repubblica, è stata anche lanciata una transenna con gli agenti. I poliziotti sono comunque riusciti a contenere l’avanzata dei manifestanti, tra i quali sventolavano bandiere del centro sociale Ex Opg e di Potere al Popolo, movimento di estrema sinistra nato proprio nel napoletano e che ha raccolto il 2 per cento alle elezioni politiche del 4 marzo 2018.

SALVINI A NAPOLI, SCONTRI TRA CENTRI SOCIALI E POLIZIA

Transenna e fumogeni contro la polizia, momenti di grande tensione con gli agenti che sono riusciti a contenere. La presenza di Salvini a Napoli ha indotto i manifestanti a radunarsi in massa sotto la Prefettura, con i soliti striscioni che hanno accompagnato il segretario federale della Lega. Ed era in programma anche un comizio, poi ritirato: «Non ho annullato il comizio, ho dato priorità al comitato per l’ordine e la sicurezza. Tornerò sicuramente a Napoli, non è la contestazione di qualche centro sociale che mi fa cambiare idea su un comizio», il commento di Salvini ai microfoni dei cronisti.

