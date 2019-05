Salvini, busta con proiettile Calibro 9/ Minacce a Ministro Lega “non mi fanno paura”

Una busta con dentro un proiettile di pistola Calibro 9 è stata indirizzata al Ministro degli Interni Matteo Salvini e immediatamente intercettata dal centro di smistamento Postale di Roma in piazzale Ostiense: l’annuncio dato dal Viminale e dallo stesso vicepremier della Lega scuote la politica all’interno di giornate già molto tese per lo scontro interno Lega-M5s e per le imminenti Elezioni Europee 2019. «Oggi mi hanno spedito una busta con un proiettile. Non mi fanno paura e non mi fermo – commenta il ministro Salvini su Twitter – Più che da una politica spesso ipocrita, confido nella solidarietà di milioni di italiani perbene che si esprimeranno con il voto di domenica»: all’interno della busta non vi erano messaggi di rivendicazione né spiegazione per il vile gesto. Il pacco postale ha insospettito gli investigatori per la totale assenza di annullo posta e dello stesso mittente: subito sono scattate le prime indagini nel merito dell’azione dai tratti molto simili a quella che pochi giorni fa vedeva nel mirino il sindaco di Torino Chiara Appendino.

LE MINACCE AL VICEPREMIER SALVINI COME AL SINDACO DI TORINO

Nel caso della sindaca M5s, Salvini fu uno dei primi ad esprimere particolare vicinanza per l’accaduto «Da uomo e da ministro totale sostegno e solidarietà al sindaco e alla mamma Chiara Appendino, con cui da tempo lavoro per restituire legalità e sicurezza ai torinesi a partire dallo sgombero delle palazzine occupate all’ex villaggio olimpico, operazione che prosegue con successo dopo anni di silenzi». Proprio la pista anarchica sul fronte Torino potrebbe essere l’origine del proiettile contro Salvini, ma saranno le indagini e le osservazione degli inquirenti a dover trarre maggiori conseguenze nei prossimi giorni. «Ennesimo grave episodio di violenza contro il ministro Salvini, oggi un proiettile indirizzato a lui è stato intercettato al Centro di Smistamento Postale di Roma. Una vigliaccata senza rivendicazioni che chiarisce definitivamente il clima di odio contro un uomo di Stato, che sta mettendo testa e cuore per combattere contro mafie, droghe e ogni forma di illegalità. Ci aspettiamo una condanna unanime da parte del mondo politico», commenta il presidente della Commissione Trasporti alla Camera, nonché esponente della Lega Alessandro Morelli, mentre è ancora “silenzio” dai vertici del M5s in merito a quanto avvenuto al titolare del Viminale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA