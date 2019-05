Samira Sbiaa/ Salvatore Caruso “sorella si è dichiarata, voleva prendere suo posto”

Sono trascorsi 17 anni dalla misteriosa scomparsa di Samira Sbiaa, la donna che viveva a Settimo Torinese insieme al marito di molto più grande di lei, Salvatore Caruso. Da allora non si sono più avute sue notizie. L’uomo è certo che si sia allontanata spontaneamente ma attualmente resta anche il solo indagato per il suo omicidio. Nelle passate settimane, i riflettori erano tornati ad accendersi sul caso in seguito al ritrovamento di alcuni reperti ossei nel giardino di sua proprietà. Il timore era che si trattasse proprio dei resti della povera Samira, all’epoca della sparizione ancora 32enne ma solo in seguito ad approfonditi accertamenti è stato possibile smentire tale ipotesi confermando invece la loro origine animale. Il marito Salvatore, dopo aver appreso della notizia aveva ribadito la sua estraneità rispetto alle accuse sostenendo anche alla trasmissione Pomeriggio 5: “l’ho sempre detto che lì non c’erano le ossa di Samira”. All’inviata della trasmissione di Canale 5, aveva addirittura raccontato che, dopo aver chiamato in Marocco per avere notizie della moglie, la sorella di Samira gli avrebbe detto che in caso di fuga della 32enne lei lo avrebbe voluto sposare. Su questo, tuttavia, non ci sarebbe alcuna conferma.

SAMIRA SBIAA, ANCORA GIALLO SULLA SCOMPARSA

In collegamento da Settimo Torinese, anche oggi la trasmissione di è interrogata sulla presunta scomparsa di Samira Sbiaa riferendo di nuovi dettagli choc. Secondo il marito Salvatore Caruso, infatti, la moglie sarebbe ancora viva e la famiglia saprebbe molto di più. “Ma seconda me è finita in un giro di droga e prostituzione”, ha spiegato il marito 68enne ai microfoni di Pomeriggio 5. Gli inquirenti starebbero cercando il fratello di Samira che però sarebbe irreperibile. Dopo essere stato il Francia attualmente sarebbe a Bologna ma gli investigatori non sarebbero ancora riusciti ad intercettarlo. Salvatore, parlando ancora con l’inviata di Pomeriggio 5 ha rivelato che oltre al fratello anche la sorella della moglie sarebbe irreperibile: “Sono spariti tutti. La sorella voleva prendere il posto di Samira. Era innamorata di me o dei miei soldi, non lo so…”. C’era quindi gelosia tra la sorella e Samira? “Non so, ma alla fine mi ha truffato e basta”, ha aggiunto. A smentire le sue parole un’amica di Samira: “Non è vero, cerca solo di farla franca”, ha commentato.

