San Bonifacio, accoltella moglie, figlio e passante/ Donna aveva lasciato il marito

Accoltella moglie, il figlio e un passante: tragedia sfiorata domenica a San Bonifacio, dove un uomo ha ferito tre persone al culmine di una lite coniugale. Per questo l’uomo è accusato di tentato omicidio e lesioni gravi. La ricostruzione è del sottotenente Ciro Talotti, dei carabinieri di San Bonifacio. Il diverbio della coppia è scoppiato dopo le 19, quattro ore dopo l’uomo si è presentato alla caserma dei carabinieri con due avvocati per costituirsi. Aveva incontrato la moglie, che da due settimane si era allontana da casa con uno dei figli, in un centro commerciale. Si erano salutati senza nessuna discussione, ma l’incontro successivo in stazione ha portato alla lite. La donna era uscita col figlio per prendere le sigarette. In stazione ha incontrato il marito e hanno cominciato a parlare, ma la discussione si è accesa e l’uomo si è lasciato prendere dalla rabbia. Quindi ha estratto un coltello a serramanico e ha attaccato con quattro fendenti la moglie: due colpi alla pancia, uno al torace e uno all’avambraccio.

SAN BONIFACIO, ACCOLTELLA MOGLIE, FIGLIO E PASSANTE

Un cittadino bosniaco, che si trovava lì per caso, ha assistito alla scena e quando ha visto la donna accasciarsi a terra è intervenuto. Ma l’aggressore era ancora fuori di sé, quindi ha accoltellato con due fendenti all’addome il passante. Nel frattempo è arrivato il figlio, che si è precipitato sulla madre. L’uomo forse non lo ha riconosciuto, quindi vedendolo alle spalle lo ha accoltellato alla schiena. Gli altri cittadini hanno allertato forze dell’ordine e soccorsi. La prognosi per il giovane è di dieci giorni, per la madre è riservata. L’uomo nel frattempo era scappato, salvo poi costituirsi alle 23. In ospedale, infatti, i carabinieri hanno ottenuto il numero di cellulare del fuggitivo, con il quale è stata portata avanti una trattativa per convincerlo a costituirsi. Ora è da verificare l’ipotesi della premeditazione del marito. Il coltelo a serramanico non è stato trovato, quindi non si può dimostrare se aveva intenzione di ferire la moglie e se per questo l’aveva cercata nella zona della stazione, visto che dormiva in un B&B della zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA