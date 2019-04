Santone Acquapendente: 24enne sua schiava sessuale?/ Video Iene, carabinieri indagano

Nella puntata dello scorso martedì della trasmissione Le Iene, Veronica Ruggeri si è occupata di un “santone” di Acquapendente in provincia di Viterbo. Lino, un presunto maestro spirituale intenzionato a fondare una sua comunità, baserebbe la sua attività su “pene karmiche” come masturbarsi davanti a lui. La madre di una giovane 24enne ha deciso di vederci chiaro denunciando la situazione e spiegando alla trasmissione: “Mia figlia non era più mia figlia, questo mi ha portato a pensare che sotto c’era qualcosa di grave”. E così, riesce a registrare le conversazioni tra il santone e la figlia ed il risultato è davvero inquietante. “Non mostrare esitazioni, masturbati. E spiegalo forte e chiaro alla mamma che tu sei la mia putta**”, dice Lino alla 24enne, al quale spiega di usare toni forti allo scopo di connetterla alla sua anima. Ed ancora, “Ti sei stancata di essere la mia putt***, questa è la verità, le scrive insistente. Veronica Ruggeri si è recata da lui per tentare di fare chiarezza ma Lino ha ovviamente negato tutto. Interpellata anche la ragazza, la sua versione è del tutto differente rispetto a quella riferita dalla madre: “Chi ha abusato di me è mia madre non il maestro Lino”, ha detto alla iena. A questo punto è rimasto un dubbio sul quale ora stanno cercando di fare chiarezza anche le forze dell’ordine: la 24enne è consenziente o è vittima di un plagio psicologico?

SANTONE ACQUAPENDENTE E 24ENNE ASCOLTATI DAI CARABINIERI

Anche i carabinieri si stanno interessando del santone di Acquapendente che cura le pene karmiche con la masturbazione femminile. Al centro della vicenda, una 24enne che rischia di diventare la sua schiava sessuale. Dopo la denuncia della madre della ragazza, quest’ultima e lo stesso Lino sarebbero stati ascoltati dalle forze dell’ordine. Come spiega il portale de Le Iene, i militari si sono recati in casa del sessantenne ma non avrebbero trovato alcuna traccia della 24enne che pare viva da sola in una casa poco distante anche alla luce dell’ordinanza di non avvicinamento che pende sul santone secondo la quale deve stare lontano da lei almeno 100 metri. La ragazza, tuttavia, continua a dirsi consenziente: “Mi fa male sapere che invade la mia vita e che si mette nella mia testa”, ha commentato, riferendosi alla madre. “Io non le ho chiesto di fare quello che sta facendo e non mi sta aiutando. Mi crea solo problemi, io a Lino posso solo dire grazie”, ha aggiunto.

