Sara Carbonero operata per un tumore maligno alle ovaie/ È la moglie di Iker Casillas

Sara Carbonero, la moglie del portiere spagnolo Iker Casillas, è stata operata per un tumore maligno. A darne notizia è stata la stessa compagna dell’estremo difensore del Porto, per anni guardiano della porta del Real Madrid e della nazionale spagnola. Attraverso il proprio profilo Instagram la bella giornalista sportiva ha rivelato: «Questa volta è toccato a me. Mi hanno trovato un tumore maligno e sono stata operata. E’ andato tutto bene, ma ho ancora qualche mese di lotta e trattamenti da fare. Sono fiduciosa che tutto andrà bene». Un’operazione d’urgenza quella a cui è stata sottoposta la Carbonero, visto che è giunta a pochi giorni dalla terribile scoperta: «Qualche giorno fa in una visita di controllo – ha specificato la stessa – i medici mi hanno trovato un cancro maligno alle ovaie e mi hanno operata. Tutto fortunatamente è andato bene, l’abbiamo preso molto presto». La Carbonero ha quindi ribadito e concluso: «Tutto andrà bene. So che la strada sarà dura, ma avrà un lieto fine con il supporto della mia famiglia e dei medici».

SARA CARBONERO OPERATA PER UN TUMORE MALIGNO ALLE OVAIE

Un periodo tutt’altro che felice per la coppia Casillas, Carbonero. Meno di un mese fa (esattamente mercoledì primo maggio), fu il portiere a finire su un letto di ospedale dopo aver subito un attacco miocardico durante un allenamento con il Porto. Dopo meno di una settimana, lunedì 6 maggio, l’ex Real Madrid era stato dimesso ma non potrà più calcare un campo da gioco almeno fino al prossimo settembre. E’ molto probabile a questo punto, tenendo conto dell’età, 38 anni appena compiuti, e del contratto in scadenza al termine della prossima stagione, che lo stesso dica addio al calcio dopo una carriera prestigiosa in cui ha vinto 1 campionato del mondo di calcio e 3 Champions League, oltre a numerosi altri trofei. Ma ora, la priorità di Casillas è la moglie e le sue condizioni fisiche, il futuro calcistico può attendere

