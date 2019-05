Sara Del Mastro, chi è/ Video Le Iene, acido contro l’ex: “Non voglio farlo fuori”

L’assurda aggressione con l’acido da parte di una donna di 38 anni di Legnano a scapito del suo ex di otto anni più giovane, era stata preceduta da diverse denunce. Nei momenti in cui la donna, Sara Antonella Del Mastro, gettava l’acido la trasmissione di Italia 1, Le Iene, aveva in programma di trasmettere il servizio che raccontava l’inferno vissuto da Giuseppe, il giovane aggredito. Era stata proprio la vittima a contattare Le Iene e proprio nella sera in cui sarebbe dovuto andare in onda il servizio di Veronica Ruggeri, i familiari di Giuseppe hanno informato il programma di Italia 1 che ha deciso di bloccare tutto. Il servizio, comprensivo delle dichiarazioni di Sara Antonella Del Mastro, andrà in onda nella puntata di domenica 12 maggio, con il racconto di Giuseppe, a pochi giorni dall’aggressione con l’acido e la versione di Sara, ora agli arresti con l’accusa di lesioni personali gravissime e stalking. La 38enne all’inviata aveva fatto intendere appena tre giorni fa di essersi messa l’anima in pace in un faccia a faccia durissimo con Veronica Ruggeri. Alle 21.30 di martedì però, Sara ha messo in atto il suo piano folle, sfigurando con l’acido il suo ex.

SARA DEL MASTRO, CHI È LA DONNA CHE HA AGGREDITO L’EX CON L’ACIDO

La relazione tra Sara Del Mastro e Giuseppe era durata appena un mese e mezzo, prima che il 30enne di Legnano decidesse di porre fine a quella storia, a causa della folle gelosia di lei. Ora il ragazzo si trova ricoverato in gravi condizioni dopo l’aggressione con l’acido e rischia di perdere un occhio. Proprio Giuseppe aveva contattato Le Iene raccontando il suo dramma: “Dopo che ho deciso di lasciarla, a causa della sua gelosia ossessiva, mi mandava in continuazione messaggi, dalla mattina alla sera”, aveva raccontato nei giorni scorsi a Veronica Ruggeri nel servizio che andrà in onda nella prossima puntata. “Nonostante io sia riuscito a bloccarla, lei mi telefonava con l’anonimo oppure cercava di agganciarmi sulle chat usando falsi profili”. Sempre tramite questi profili, Sara lo avrebbe minacciato di morte. Il ragazzo l’aveva denunciata e successivamente l’aveva incontrata registrando tutto a sua insaputa. In quella occasione la donna aveva confermato lo stalking ammettendo di aver fatto tutto “perché volevo che passassi un quarto del male che avevo io dentro” confessandogli anche di aver assoldato un ragazzo siciliano per farlo seguire. Veronica Ruggeri aveva incontrato anche Sara alla quale aveva chiesto spiegazioni circa il suo comportamento: “Lo sai che è stalking questo?”. “Sì”, la sua replica, per poi dare le colpe all’ex: “Era l’unica persona buona in tutto lo schifo che avevo avuto. È la prima delusione forte. È stata la delusione del ti adoro facciamo una famiglia e poi?”. “Vuoi farlo fuori?”, l’aveva incalzata la Ruggeri. “No”, aveva chiosato. Alla iena aveva fatto intendere di volersi rassegnare, poi la drammatica notizia di ieri.





