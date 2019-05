Sbaglia aereo e si ritrova a Bari: sfuriata in sardo stretto/ Video, nota di Ryanair

Sbaglia aereo e si ritrova a Bari: disavventura per un viaggiatore cagliaritano su un volo Ryanair, il suo sfogo in dialetto è già diventato virale. L’uomo, una volta atterrato il mezzo, ha infatti scoperto di non essere sul volo che avrebbe dovuto portarlo a Cagliari, all’aeroporto di Elmas, e si è lasciato andare ad uno sfogo in sardo stretto: uno scatto d’ira incredibile ripreso da alcuni viaggiatori e finito sui social network. Rabbia nei confronti di hostess e steward, imprecazioni in italiano e in limba: il protagonista di questa strana vicenda ha acceso il dibattito sui social network, la colpa è del passeggero o della compagnia irlandese?

SBAGLIA AEREO E SI RITROVA A BARI: LA NOTA DI RYANAIR

Imbarcatosi all’aeroporto di Pisa, lo sfortunato viaggiatore era convinto di essere diretto nella sua Cagliari ma invece si è ritrovato a Bari: sul caso è giunta la precisazione di Ryanair, coinvolta in prima linea in questa vicenda. Ecco il comunicato diramato dalla compagnia aerea irlandese a basso costo: «Abbiamo chiesto all’operatore incaricato dei servizi di assistenza a terra ad aerei e passeggeri Ryanair presso l’aeroporto di Pisa di fare luce su questo caso e di assicurarsi che non si ripeta», riportano i colleghi de L’Unione Sarda. In programma dunque l’apertura di un’indagine interna per ricostruire i passaggi che hanno portato all’errore di imbarco: qui di seguito vi proponiamo il video della sfuriata in sardo stretto ripresa da un viaggiatore

Atterrati. Si accorge che si trova a Bari e non a Cagliari. 😂😂 #Ryanair volo Pisa – Bari pic.twitter.com/yIHTk6GrUs — vee2.run (@RunVee2) 20 maggio 2019





