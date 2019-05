Sciopero 17 maggio treni, mezzi, metro/ Stop Atm Milano, Atac Roma: caos scuola, navi

Grande caos in Italia per il maxi sciopero nazionale di oggi 17 maggio: coinvolti treni e trasporti pubblici locali, regionali e nazionali, ma anche scuola, uffici pubblici fino ai traghetti (sono invece esclusi il trasporto ferroviario della Regione Piemonte e l’azienda AMT di Catania, oltre al trasporto aereo che invece incrocerà le braccia per 24 ore martedì 21 maggio). Da nord a sud, da Milano a Roma passando per Napoli e Torino, le città coinvolte sono tutte le principali più importanti con mezzi, metro e treni che potrebbero subire diversi disagi nel corso della mattinata e del pomeriggio, con orari e fasce di garanzie diversificate a seconda della località e dell’azienda coinvolta. L’Unione Sindacale di Base ha indetto lo sciopero generale nazionale «contro le privatizzazioni e per la nazionalizzazione delle imprese di trasporto, per la salute e sicurezza delle operazioni a tutela dei lavoratori e utenti, contro il sistema degli appalti indiscriminati, per la definizione di una reale politica dei trasporti in Italia e per l’avvio dei tavoli sulla riforma dei settori, per ottenere politiche contrattuali realmente nazionali, per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e per la piena occupazione e contro la precarietà», spiegano i sindacati in una nota. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, lo sciopero per Trenitalia, Italo e Trenord vedrà lo stop dei treni dalle ore 9 fino alle 17 della giornata di domani 17 maggio. Per Trenitalia invece non sono coinvolti nello sciopero le corse a lunga percorrenza mentre per il trasporto regionale sono stati istituti servizi essenziali tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le ore 21; i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potranno subire ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni ma non sono coinvolte le fasce di garanzia.

SCIOPERO MEZZI E TRENI: TUTTI GLI ORARI CITTÀ PER CITTÀ

Oltre ai treni e ai traghetti – il trasporto marittimo e il trasporto merci si fermeranno per 24 ore» – sono i mezzi pubblici locali a subire la maggiorparte dei disagi che si perpetreranno sugli innocenti passeggeri e pendolari all’insegna di un ennesimo venerdì nero di “passione” per lo sciopero generale. A Milano i mezzi Atm potrebbero subire ritardi nella fascia tra le 18 e le 22 (bus, tram e metro), mentre a Roma la situazione è leggermente più complessa: dalle 8.30 alle 12.30 è previsto lo stop di Atac e Roma Tpl per bus e metro, mentre lo stesso orario viene osservato dall’agitazione dei mezzi Cotral: saranno garantite tutte le corse fino alle 8.30 e dalle 12.31 in poi. A Napoli i problemi maggior si registreranno sulla Linea 1 e sulla Linea 2 della Metro: l’ultima corsa garantita della 1 prima dello sciopero partirà da Piscinola alle ore 10.26 e da Garibaldi alle 10.30. Il servizio riprenderà regolare con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.14 e da Garibaldi alle ore 15.54. Come anticipato, gli orari e le modalità dello sciopero per i mezzi locali varia da città a città ed è per questo che in una nota l’Usb ha riassunto in pillole gli orari di tutte le principali città d’Italia: «A Venezia 9-12 Trieste 9 – 13 Gorizia 17 – 21 Pordenone 8.30 – 12.30 Trento: 10:00 – 14:00 Milano 18:00 – 22:00 Bologna: 10:30 – 14:30 Modena_ Reggio Emilia_ Piacenza 16.30 – 20.30 . Regione Marche 11-15 Roma 08:30 – 12:30 Regione Campania 11.00 – 15.00 Foggia 19:00 – 23:00 Bari – Taranto – Brindisi – Lecce 16-20 Regione Calabria 5:00 – 9:00».

