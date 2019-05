Sciopero aerei 21 maggio 2019/ Cancellati metà voli Alitalia: Milano-Roma, info orari

È stato confermato per domani 21 maggio 2019 lo sciopero degli aerei in tutta Italia, la “coda” del maxi sciopero nazionale dei trasporti andato in scena venerdì scorso per treni, mezzi pubblici e servizi scuola: la protesta è stata proclamata a livello unitario da Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e coinvolgerà piloti e assistenti di volo di Alitalia, Blue Air e Blu Panorama, tecnici della manutenzione e personale di terra delle compagnie, gli addetti all’handling, al catering e delle gestioni aeroportuali. Viene invece ufficialmente spostato al 24 giugno prossimo un’altra astensione al lavoro sul settore aereo della sola Alitalia, proclamato dalle sigle di piloti e assistenti di volti di Fnta e Confael Trasporti Assovolo. A partire dalla giornata di questa sera e fino alla tarda notte tra mercoledì e giovedì, il servizio di Alitalia ha annunciato che circa metà dei voli sia nazionali che internazionali sarà cancellato: a questo indirizzo è disponibile l’intero elenco dei voli cancellati. «Per limitare i disagi dei passeggeri, Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata: si prevede che il 60% dei passeggeri riesca a viaggiare nella stessa giornata del 21 maggio», riporta ancora Alitalia.

SCIOPERO AEREO 21 MAGGIO 2019: INFO E ORARI DELLO STOP

Il consiglio migliore per chiunque si trovasse domani a dover viaggiare in Italia e nel mondo con i servizi Alitalia è quello di seguire passo passo quanto esplicitato sul portale online sotto la sezione “Sciopero settore trasporto aereo 21 maggio 2019”: «Alitalia invita tutti i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per volare il 21 maggio – e anche nella serata del 20 maggio e nella prima mattinata del 22 maggio – a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito Alitalia.com, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto». Da Milano Malpensa a Roma Fiumicino, passando per i maggiori scali d’Italia domani troveranno diversi disagi per i passeggeri e presidi dei sindacati che hanno indetto lo sciopero: tra le motivazioni della protesta dei lavoratori, c’è anche la situazione di Alitalia, da due anni in amministrazione straordinaria, «C’è in ballo il lavoro di più di 11 mila persone e di tutto l’indotto ed è sempre più necessario ed urgente che il governo, dopo quasi un anno di rinvii, batta un colpo» spiega il segretario nazionale di Filt Cgil, Fabrizio Cuscito.

Qui la lista dei voli garantiti per lo sciopero del 21 maggio 2019



