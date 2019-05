Sciopero treni 17 maggio 2019/ Trenord, metro Atac-Atm: Torino, sospesa ztl centrale

Sciopero dei treni domani 17 maggio 2019: ennesima mobilitazione nel settore dei trasporti. Lo sciopero, indetto dal sindacato Usb, provocherà disagi anche a Torino. Si rivendica il servizio pubblico contro le privatizzazioni nel settore dei trasporti e si chiede di tutelare la salute e la sicurezza di lavoratori e utenti. Per le autolinee extraurbane e il Servizio ferroviario (sfm1-Canavesana e sfmA – Torino – Aeroporto – Ceres), durerà dalle 8 alle 12. Sarà comunque assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’ora di inizio dello sciopero. Ma visto che si annunciano disagi, anche per questo il Comune ha deciso di sospendere le limitazioni previste tra le 7.30 e le 10.30 nella Ztl centrale. Come riportato da La Stampa, restano invece in vigore, come di consueto, i divieti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle zone pedonali, nella Ztl Area Romana e Valentino. (agg. di Silvana Palazzo)

CAOS ANCHE NEL MONDO SCUOLA

Treni, mezzi, trasporti marittimi, sindacati e ovviamente anche il mondo scuola: lo sciopero di domani vede protagonisti in piazza anche studenti, professori e personale scolastico anche se non di tutti i sindacati e associazioni. Lo sciopero era stato annunciato lo scorso 22 marzo da CGIL, CISL, UIL, Snals e Gilda contro la regionalizzazione della scuola ma fu poi revocato dopo l’accordo trovati negli scorsi giorni: i sindacati di base Cobas, Cub, Unicobas, Sgb e Anief hanno però deciso di scioperare lo stesso. Per domani è poi prevista una manifestazione di protesta a Roma, in piazza Montecitorio, dalle 9 alle 14 che riunirà più sigle della scuola sotto la stessa “bandiera” di protesta, aumentando il caos nella Capitale dove già mezzi, bus, metro e treni sono bloccati dallo sciopero. «Il disegno di legge del governo Lega-5Stelle sull’Autonomia differenziata «porta a disastroso compimento la riforma costituzionale del Titolo V del 2001 (approvata dal governo dell’allora centrosinistra) e intende dare alle regioni la competenza esclusiva su diverse materie, tra cui, oltre alla Sanità, l’Istruzione», sono le parole di Piero Bernocchi, portavoce Cobas.

SCIOPERO TRENI, DISAGI DOMANI 17 MAGGIO 2019

Per la giornata di venerdì 17 maggio 2019 è previsto un’ennesima giornata “nera” per via dello sciopero mezzi, treni e in generale tutti i trasporti nelle principali città d’Italia: l’Unione Sindacale di Base ha indetto lo sciopero generale nazionale «contro le privatizzazioni e per la nazionalizzazione delle imprese di trasporto, per la salute e sicurezza delle operazioni a tutela dei lavoratori e utenti, contro il sistema degli appalti indiscriminati, per la definizione di una reale politica dei trasporti in Italia e per l’avvio dei tavoli sulla riforma dei settori, per ottenere politiche contrattuali realmente nazionali, per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e per la piena occupazione e contro la precarietà», spiegano i sindacati in una nota. Come di norma al venerdì, saranno numerosi i disagi che si produrranno nelle principali città da Milano e Roma, passando per Torino, Genova, Napoli, Bologna e Firenze: per quanto riguarda il trasporto ferroviario, lo sciopero per Trenitalia, Italo e Trenord vedrà lo stop dei treni dalle ore 9 fino alle 17 della giornata di domani 17 maggio. I treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potranno subire ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni ma non sono coinvolte le fasce di garanzia: per Trenitalia invece non sono coinvolti nello sciopero le corse a lunga percorrenza mentre per il trasporto regionale sono stati istituti servizi essenziali tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le ore 21. «Sono previsti autobus (no-stop) per l’eventuale sostituzione delle corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio», annuncia Trenord.

SCIOPERO MEZZI A MILANO E ROMA: INFO E ORARI

Per quanto riguarda invece lo sciopero dei trasporti locali, partiamo da Milano e Roma nell’elencare tutte le misure, le informazioni e gli orari che vedranno i passeggeri a possibile disagio domani nel maxi sciopero nazionale di Usb: sotto la Madonnina «l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio, sia dei bus di superficie sia della metropolitana» di Atm è prevista dalle 18 alle 22 mentre nella Capitale la situazione è ben più complessa. Dalle 8.30 alle 12.30 è previsto lo sto di Atac e Roma Tpl per bus e metro, mentre lo stesso orario viene osservato dall’agitazione dei mezzi Cotral: saranno garantite tutte le corse fino alle 8.30 e dalle 12.31 in poi. Nella città di Torino lo sciopero avviene dalle 18 alle 22 per il servizio urbano, suburbano e metro mentre dalle 8 alle 12 è previsto lo stop per il servizio extraurbano e il servizio Ferroviario Metropolitano. Da ultimo, il trasporto marittimo e il trasporto merci si fermeranno per 24 ore. Sono infine esclusi dallo sciopero di domani, il trasporto ferroviario della Regione Piemonte e l’azienda AMT di Catania, oltre al trasporto aereo che invece incrocerà le braccia per 24 ore martedì 21 maggio.

CLICCA QUI PER GLI ORARI DEI PRINCIPALI SCIOPERI LOCALI



© RIPRODUZIONE RISERVATA