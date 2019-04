Scuola, accordo governo sindacati: revocato sciopero del 17 maggio/ Tutti i dettagli

Accordo scuola-governo nella notte. A Palazzo Chigi è stata raggiunta un’intesa fra i sindacati del mondo della scuola e l’esecutivo gialloverde, alla presenza del presidente del consiglio, Giuseppe Conte, del ministro dell’istruzione, Bussetti, e del sottosegretario all’istruzione, Giuliano. L’accordo, come sottolinea il sito di Rai News, prevede, fra le altre cose, maggiori risorse per il rinnovo contrattuale, e soluzioni per ovviare al problema del precariato. Subito dopo l’ok fra le due parti, i sindacati hanno deciso di sospendere lo sciopero nazionale che era stato proclamato per venerdì 17 maggio. In base a quanto emerge dalla seduta di questa notte, i sindacati e il governo hanno convenuto «sull’opportunità di avviare l’iter del rinnovo del Contratto collettivo di lavoro del comparto Istruzione, scaduto nel dicembre scorso e il Governo si è impegnato a garantire il recupero graduale nel triennio del potere di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori».

SCUOLA, ACCORDO GOVERNO SINDACATI

Gli esponenti del governo si sono altresì impegnati a reperire delle risorse finanziarie ulteriori da destinare al personale scolastico in occasione della prossima legge di bilancio, di modo che i docenti italiani e il personale Ata possano ottenere una remunerazione più vicina alla media degli stipendi europei per lo stesso ruolo. Novità anche per quanto riguarda l’università e la ricerca, con l’esecutivo gialloverde che ha promesso una maggiore flessibilità nell’utilizzo del salario accessorio, nonché di incrementare il personale che svolge attività di ricerca così come di didattica. L’accordo è stato siglato dai sindacati di Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gild, e il premier Conte, al termine dell’intesa raggiunta, lo ha commentato con tali parole: «Consapevole di dover investire di più nella scuola, pur in un quadro di finanza pubblica che purtroppo ci pone dei vincoli, il governo si è impegnato a individuare le risorse necessarie per il rinnovo dei contratti, assicurando un congruo incremento degli stipendi».

