Sea Watch a un miglio da Lampedusa/ Salvini vieta lo sbarco, Di Maio chiama Conte

La Sea Watch 3 si avvicina sempre di più a Lampedusa, ed ora si trova in rada, a circa un miglio dalla costa. Quella iniziata da poche ore si preannuncia una domenica di alta tensione all’interno del governo, in vista della decisione da prendere sui 47 migranti ancora a bordo dell’imbarcazione Ong, molti dei quali in condizioni disperate. Matteo Salvini ha ribadito più volte il proprio pensiero, “porto chiusi”, ma il Movimento 5 Stelle e il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, sembrerebbero pronti ad una linea più morbida. Una battaglia che potrebbe significare molto dal punto di vista elettorale, visto che fra una settimana esatta si terranno le Europee, e vincere “la sfida” rappresenterebbe un duro colpo per l’avversario. «Mi auguro che nessuno mi dica cosa fare – ha spiegato ieri Salvini durante la manifestazione della Lega a Milano – visto che ho dimostrato che l’immigrazione può essere gestita positivamente. Se qualcuno mi chiamasse e mi dicesse ‘falli sbarcare’, io dico ‘no'” Anche se fosse Conte? “Ma perché? Non vedo il motivo per cui dovremmo aiutare degli scafisti. Questi non sono soccorritori, sono aiutanti dei trafficanti degli esseri umani».

SEA WATCH A UN MIGLIO DA LAMPEDUSA

Di Maio ha invece replicato dicendo che si confronterà con Conte, e nel contempo l’Onu ha mandato un avviso a Roma: l’alto commissariato per i diritti umani ha scritto una lettera indirizzata al governo italiano, in cui sono state criticate le direttive emanate dal ministero dell’Interno con lo scopo di vietare l’accesso ai porti italiani delle navi delle organizzazioni non governative, chiedendo di interrompere il decreto sicurezza in quanto «viola i diritti dei migranti. La direttiva – prosegue la missiva – può incidere in maniera grave sui diritti dei migranti, compresi i richiedenti asilo e le vittime – o potenziali – di detenzione arbitraria, tortura, traffico di essere umani e altre gravi violazioni dei diritti umani». Difficile capire cosa accadrà da qui alle prossime ore.

