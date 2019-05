Sempione, incidente mortale a Casorate/ Maxi tamponamento, 5 auto coinvolte

Pauroso incidente mortale avvenuto stamane sul Sempione, in provincia di Varese. Lo scontro, come riportato in queste ore dai colleghi di Varesenews.it, è avvenuto precisamente in quel di Casorate, un piccolo comune di circa 6000 abitanti nel varesino. Stando a quanto raccolto, il tutto si è verificato attorno alle ore 7:20 di questa mattina, giovedì 9 maggio, sulla strada statale che scorre vicino al centro del paese. Coinvolte ben cinque auto per un maxi tamponamento che è costato la vita ad una persona. Al momento non è ancora ben chiara la dinamica di quanto accaduto, ma dalle immagini si vede una Fiat Punto finita frontalmente contro una Toyota, ed è probabilmente quello lo scontro mortale. Dietro all’utilitaria torinese, altre tre automobili che quasi sicuramente non sono riuscite ad evitare l’impatto con la Punto, scontrandosi fra di loro. Subito dopo aver lanciato l’allarme, sul posto sono giunti gli uomini del 118, nonché i vigili del fuoco.

SEMPIONE, INCIDENTE MORTALE A CASORATE

Immediate le cure nei confronti della vittima, ma per la vittima non vi era ormai più nulla da fare, deceduta a seguito del violento impatto. Le altre tre persone sono state invece soccorse e poi ricoverate in codice verde presso gli ospedali locali: non sono assolutamente in pericolo di vita. Sul posto erano presenti tre ambulanze e due automediche, e la vittima è rimasta a lungo incastrata nelle lamiere prima che i pompieri riuscissero ad estrarla tagliando parte della struttura dell’automobile. Numerose ripercussioni sul traffico della zona, visto che quel tratto dalla strada Sempione è stato obbligatoriamente chiuso al traffico, sia per permettere le operazioni di soccorso delle persone coinvolte, sia per via dei numerosi detriti presenti in carreggiata, una strada tra l’altro stretta e che scorre in mezzo ai boschi. Non sono state rese note le generalità della vittima, quindi non è chiara la sua età ne tanto meno la nazionalità.

