Serena Mollicone, “spariti organi genitali”/ Giallo corpo riesumato, padre sotto choc

Novità choc sul caso di Serena Mollicone: secondo quanto emerso da una superperizia della dottoressa Cristina Cattaneo, l’anatomopatologa chiamata a eseguire i rilievi sulla salma riesumata della ragazza trovata morta ad Arce il 3 giugno 2001, sarebbero scomparsi alcuni reperti autoptici. E’ riportato oggi da Il Messaggero che cita la relazione conclusiva nella quale la professoressa Cattaneo sottolinea “il mancato svolgimento di esami fondamentali nei primi accertamenti medico-legali e la “sparizione” nel corso delle indagini di alcuni importanti elementi autoptici”. Questi elementi avrebbero potuto fare chiarezza sulla dinamica della presunta uccisione della giovane. La Cattaneo, nota ancora il quotidiano, “ha dovuto esaminare anche la possibilità di un contatto o di un rapporto sessuale”. Il vero dettaglio choc però emerge dalla nuova puntata di Chi l’ha visto che subito in apertura si è occupata del caso specificando che a mancare sarebbero scomparsi i suoi organi genitali: “Gli organi genitali di Serena Mollicone non si trovano più”, ha spiegato la conduttrice della trasmissione andata in onda nella fascia mattutina di oggi su Raitre. La circostanza è emersa nell’ambito della superperizia in corso da parte della dottoressa Cattaneo. “Purtroppo” – scrive la Cattaneo nella sua relazione – “gran parte dei genitali e dell’ano è stata prelevata dall’autopsia ma mai rinvenuta nelle ulteriori indagini”, con riferimento ovviamente al precedente esame autoptico.

SERENA MOLLICONE, ORGANI SPARITI: LE NOVITÀ CHOC

La professoressa Cattaneo, dunque, alla luce delle ultime novità sconvolgenti non potrà essere in grado di stabilire se Serena Mollicone è stata violentata o meno. Ma questo non sarebbe il solo elemento emerso. Nel corso della prima autopsia, ha spiegato ancora la trasmissione Chi l’ha visto, si era stabilito che la giovane di Arce aveva subito una lesione sul cranio, poi attribuita ad un colpo contro la porta. Anche di questa lesione però, non ci sarebbero tracce nel senso che la parte del cranio in cui era stata rinvenuta la ferita non c’è più. Ed ancora, sempre secondo il medico legale, nella prima autopsia non furono eseguiti esami fondamentali che sarebbero stati in grado di far risalire all’orario esatto della morte di Serena. Alla luce delle ultime novità, la trasmissione ha contattato Guglielmo Mollicone, padre della vittima, che ha commentato, devastato: “Ma come è possibile che siano spariti gli organi sessuali di una ragazza? Ma ci rendiamo conto? Serena è stata uccisa troppe volte, non riesco a pensare ad altro. Spero nella procura, spero in un giusto processo, spero che la verità dia pace a me e soprattutto alla mia bambina”.

