Sfregiato con acido “6 denunce Sara Del Mastro”/ Video, l’amica di Giuseppe a Le Iene

È pentita Sara Del Mastro, la 38enne che a Legnano ha sfregiato con l’acido solforico l’ex fidanzato Giuseppe Morgante: questa sera a Le Iene si torna di nuovo sul tremendo caso di cronaca nera, con la novità dell’intervento di un’amica di Giuseppe – Arianna Penone – la prima ad aver denunciato Sara di stalking. Nel frattempo, nell’interrogatorio di garanzia avvenuto in carcere la donna non ha negato le sue responsabilità, ma ha raccontato una storia un po’ diversa per provare a spiegare cosa sia accaduto. Quel che ha detto in maniera precisa agli inquirenti «è coperto da segreto istruttorio», ma – come riportato da Il Giorno – si è detta pentita e «si sta rendendo conto di quanto accaduto». La donna ha ripercorso quanto accaduto quella sera e tutto il precedente, quindi cosa l’ha spinta a munirsi di acido solforico, presumibilmente usando un contenitore ancora non rinvenuto, per poi versarlo in un bicchiere e lanciarlo contro l’ex. Secondo Sara Del Mastro però «ci sono alcuni particolari nella ricostruzione delle accuse, rispetto tutta la vicenda, che non corrispondono alla realtà». Intanto la Procura di Busto Arsizio ha chiesto che la donna resti in carcere, mentre la difesa ha chiesto per lei il trasferimento in una struttura psichiatrica. (a cura di Silvana Palazzo)

LA DENUNCIA DI ARIANNA CONTRO SARA DEL MASTRO

Questa sera, oltre all’intervista esclusiva fatta a Giuseppe Morgante pochi giorni dopo la denuncia di stalking – ma prima della tremenda aggressione subita con l’acido – Le Iene Show manderanno in onda anche le parole dell’amica Arianna Penone dirette contro Sara Del Mastro. «E’ iniziato tutto con un segui su Instagram», spiega la ragazza di 26 anni alla Iena Veronica Ruggeri. «Per lo stalking della Del Mastro di cui ero vittima sono stata dai carabinieri in tutto sei volte», spiega ancora la ragazza nell’intervista che integralmente andrà in onda questa sera. I problemi iniziano quando Giuseppe inizia a seguire Arianna su Instagram e la ricambia il follow: «Abbiamo iniziato a chiacchierare del più e del meno. Quando mi ha aggiunta mi ha detto che lavorava al supermercato dove andavo sempre io, così abbiamo iniziato a parlare». Quel giorno stesso però Arianna inizia ad essere seguito sui social da un account “Marty”: «Lì per lì non ho minimamente collegato le due cose, ma ho deciso di non accettare la richiesta di questa Marty perché mi sembrava troppo insistente», poi però si convince perché la “Marty” le dice di aver lavorato con lei ad Malpensa nel 2016.

L’ACIDO E LO STALKING

«Io non l’avevo riconosciuta, non sapevo il suo nome e dalle foto era molto cambiata, lei stessa mi ha detto di aver perso 60 chili da allora. Effettivamente era irriconoscibile», continua Arianna, scoprendo poi si trattasse proprio di Sara Del Mastro, compagna di Giuseppe Morgante solo per un mese e mezzo (relazione troncata da lui, pare). Le due donne parlano, si scambiano il cellulare ma Sara inizia con le pressioni: «Mi ha chiesto subito se conoscevo Giuseppe. Io le ho detto che mi aveva messo il ‘segui’ e che l’avevo riseguito. Ma le ho detto che non lo conoscevo. Da lì lei ha iniziato a dirmi che aspettava un figlio da lui e che voleva capire se si comportava da uomo single o meno». Arianna a quel punto spiega a Le Iene di aver contattato Giuseppe per capirci meglio e lui replicò che era una persona che lo minacciava ormai da mesi, «gli aveva bucato le gomme. Fin da subito mi aveva detto che aveva paura di questa persona». A quel punto Arianna decide di bloccare tutti i contatti social Instagram e WhatsApp con “Marty”-Sara Del Mastro ma la donna non molla: «Lo stesso giorno ha continuato a chiamarmi e poi ha iniziato a scrivermi su Instagram con profili falsi. Si era inventata tre nomi tipo ‘francymorg’, tutti nomi relativi a questa Francesca che mi ha detto essere il nome della bambina che stava aspettando».

