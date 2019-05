Silvio Berlusconi, come sta: lascia terapia intensiva/ PierSilvio: “Un combattente”

Per Silvio Berlusconi è il terzo giorno di ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex premier, che martedì è stato sottoposto ad un’operazione per risolvere un’occlusione intestinale, ha trascorso una notte tranquilla e, come riportato dall’Ansa, è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto degenza, nella sua stanza all’interno del settore D. Non si sa però quando il presidente di Forza Italia lascerà l’ospedale: potrebbe restare ancora per qualche giorno. Questa mattina è tornato il figlio Pier Silvio, amministratore delegato di Mediaset. «Ho visto il mio papà, sta bene. È stata una bella botta però ha superato l’intervento alla grande. È un uomo forte e anche questa vicenda è stata un insegnamento, lo dico da figlio, perché ha uno spirito unico davvero». L’intervento è durato due ore: il professor Alberto Zangrillo ha spiegato che «l’operazione è figlia di un vecchio intervento e una briglia aderenziale ha determinato una occlusione intestinale». Il problema è stato quindi risolto chirurgicamente.

Questa mattina Pier Silvio Berlusconi ha commentato anche la volontà del padre di ritornare al più presto operativo per riprendere la campagna elettorale per le Europee. «Adesso starà a lui ma, conoscendolo, penso che sia pronto per la volata finale». A chi gli chiedeva se il padre fosse davvero pronto a recuperare gli appuntamenti elettorali perduti, il figlio – come riportato dal Corriere della Sera – ha risposto: «Mi auguro che lo faccia con un po’ di riguardo. Ma lui è così, è un combattente». L’ottimismo comunque è confermato anche dal presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani: «Silvio Berlusconi si è ripreso, sta bene e sarà operativo quanto prima. È un leone, il piccolo disturbo è stato risolto». Ma anche se i parametri clinici sono «stabili» e il decorso procede in maniera «ottimale», non si sa ancora quando il leader di Forza Italia potrà lasciare l’ospedale. A tal proposito ora si attendono nuove comunicazioni nelle prossime ore per capire quando l’ex premier potrà lasciare il San Raffaele.

