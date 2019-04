Silvio Berlusconi in ospedale: come sta/ Ricoverato per colica renale: esami in corso

Silvio Berlusconi in ospedale: il leader di Forza Italia è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Qui era stato operato a cuore aperto nel giugno 2016 in seguito ad un malore dovuto ad un’insufficienza aortica. Ma il ricovero di questa mattina, riporta il Corriere della Sera, non ha nulla a che fare con il cuore: il suo entourage ha fatto sapere che ha avuto una “colica renale acuta”. Trasportato in ambulanza, si è sottoposto ad una terapia. L’entourage di Silvio Berlusconi ha fatto sapere che l’ex premier «ha assicurato, appena i controlli in corso saranno terminati, di voler comunque essere presente alla manifestazione di Forza Italia con i candidati alle elezioni europee». Alle 14 è infatti in programma una conferenza stampa a Villa Gernetto per la presentazione dei candidati di Forza Italia. Al momento però non sono note le condizioni del presidente di Forza Italia. Di recente comunque era stato sottoposto a controlli di routine e le sue condizioni di salute non avevano destato motivo di preoccupazione.

SILVIO BERLUSCONI IN OSPEDALE: COME STA

Silvio Berlusconi è arrivato in ospedale in ambulanza intorno alle 10, poi è stato trasferito nella suite che solitamente occupa durante i ricoveri nella clinica. Come riportato da Repubblica, sono subito cominciati gli esami. Lo scorso marzo invece il leader di Forza Italia è stato operato, sempre all’ospedale San Raffaele di Milano, per un’ernia inguinale incarcerata. L’ex presidente del Consiglio fu sottoposto quindi ad una procedura chirurgica in regime di urgenza per la soluzione di questo problema. «L’intervento è perfettamente riuscito e le condizioni di salute del presidente Berlusconi sono ottime. Si prevedono un paio di giorni di convalescenza», la nota pubblicata dopo l’operazione. La convalescenza post operatoria ha costretto in quel caso Berlusconi ad annullare il tour elettorale in Basilicata per le elezioni regionali di domenica 24 marzo. Stavolta invece non vuole saltare la campagna elettorale per le europee.

