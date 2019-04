Sri Lanka, nuova bomba a Colombo/ Chi erano kamikaze di Pasqua: ricchi, laureati e..

Nuova tensione e allarme sempre acceso in Sri Lanka ormai da diversi giorni, da quei terribili 8 attentati simultanei lanciati da kamikaze contro le principali chiese cattoliche del Paese, in primis la Cattedrale di Sant’Antonio nella Capitale Colombo. 359 morti ancora fanno piangere mezzo Paese e quando stamattina una nuova bomba è esplosa non lontana dal Santuario, il terrore è tornato a circolare nella Capitale. Un’altra detonazione è avvenuta invece della sede di un tribunale a Pugoda, 40 chilometri a est di Colombo: nessuno è rimasto ferito ma non si è trattato di una esplosione controllata come invece rilanciato in un primo momento della agenzie cingalesi. Il panico è vivo, gli allarmi bomba si susseguono da domenica e il numero delle persone arrestate dalle forze dell’ordine sale ogni ora di più: per ora sono 76 i sospetti complici-jihadisti legati alle sigle locali vicine all’Isis (che ricordiamo ha rivendicato la strage di Pasqua due giorni dopo gli attentati). Nelle ultime ore, come se non bastasse, le autorità dello Sri Lanka hanno ordinato la chiusura della sede della banca centrale, situata nel World Trade Center di Colombo sempre a causa di un allarme bomba. Da ultimo, bloccata anche l’arteria che conduce all’aeroporto principale di Colombo, per un veicolo sospetto di avere al proprio interno l’ennesimo detonatore.

SRI LANKA, CHI SONO I KAMIKAZE DEGLI ATTENTATI DI PASQUA?

Ieri il vice ministro della Difesa ha fatto il punto delle indagini in merito agli attentati contro chiese e hotel della scorsa domenica presentando alcuni dettagli rinvenuti sui kamikaze entrati in azione a livello simultaneo in più città dello Sri Lanka. Uno dei due kamikaze in ascensore era il leader del gruppo, proprietario di una fabbrica di rame, Inshan Seelavan: è il figlio di un miliardario commerciante di spezie di Colombo e fratello del kamikaze che si è fatto esplodere al Cinnamon Hotel. La moglie e la sorella poco dopo l’attentato si sono fatte esplodere assieme ai figli piccoli mentre la polizia stava facendo irruzione nella loro casa, uccidendo tre agenti. Erano ricchi, laureati e molto integrati nel tessuto sociale dello Sri Lanka: il mistero sul perché porre una follia e una mattanza del genere resta tutt’ora aperto. «Crediamo che uno degli attentatori suicidi abbia studiato nel Regno Unito e abbia perfezionato gli studi in Australia prima di tornare a vivere in Sri Lanka. Riteniamo che il gruppo di attentatori suicidi sia formato in maggioranza di individui istruiti, nati in famiglie di classe media e medio-alta. Di conseguenza con una stabilità finanziaria e un’ampia indipendenza», ha spiegato il Ministro della Difesa.

