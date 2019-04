Sri Lanka sapeva degli attentati/ Strage cristiani a Pasqua: 310 morti, caos governo

La strage di cristiani e turisti in Sri Lanka nella mattina di Pasqua vede il bilancio delle vittime salire fino a 321 morti con più di 500 feriti, alcuni tra l’altro ancora molto gravi: 8 attentati, altrettanti kamikaze entrati in azione e un Paese tenuto sotto scacco da rischi di bombe ancora non detonate, esattamente come avvenuto ieri in due diverse autovetture piazzate vicino alla Chiesa di Colombo già teatro della mattanza nel pieno della Santa Messa pasquale qualche ora prima. Mentre oggi lo Sri Lanka vive una giornata di lutto nazionale, nella Chiesa di San Sebastiano a Negombo stamane sono cominciati i primi funerali di massa delle vittime. Le strade sono deserte e non solo per il coprifuoco imposto dalle 8 di sera fino alle 4 del mattino: la paura di incappare in nuove bombe (ieri sono stati trovati 87 detonatori nella sola stazione dei bus di Colombo, ndr) e il rischio di nuovi attentati contro la popolazione inerme è altissima.

LO SRI LANKA SAPEVA DEGLI ATTENTATI

Il Governo ha arrestato 40 possibili sospetti ma al momento brancola ancora nel buio per la certezza di chi vi sia dietro l’immane strage di cristiani e turisti nel giorno di Pasqua: un gruppo jihadista locale (il Ntj, National Thowheeth Jamàath) sostenuto da una rete internazionale, molto probabilmente l’Isis, è l’ipotesi più accreditata ma di rivendicazioni non ve ne sono state e l’intero apparato di sicurezza del Paese ha avuto tante di quelle falle nelle ultime settimane che non pare essere al momento attrezzato per capire cosa possa essere successo. L’ufficio del presidente Maithripala Sirisena ha fatto sapere ieri sera che c’era stato un allarme all’intelligence che «i gruppi terroristici internazionali erano dietro i terroristi locali»: lo scontro col Governo è fortissimo visto che il premier attacca il Presidente (anche responsabile delle Forze di Sicurezza, ndr) nel non avere fatto niente per impedire una strage di queste proporzioni, pur sapendo del rischio attentati pare dallo scorso 4 aprile. Il ministro delle Riforme economiche e della distribuzione pubblica dello Sri Lanka Harsha De Silva ha fatto sapere in una intervista che «Gli attacchi terroristici di domenica in Sri Lanka non sono stati un fallimento dei servizi segreti del Paese, ma una mancanza di circolazione interna delle informazioni a persone capaci di agire». Difende il Premier Ranil Wickremesing, secondo De Silva tenuto all’oscuro di tutto il che però aumenta la gravità di un Paese, lo Sri Lanka, vittima di uno dei più gravi attentati jihadisti degli ultimi anni.

