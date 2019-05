Strage di Capaci/ Attentato a Falcone, 27 anni dopo 2 nuovi indagati: politica divisa

Ricorre oggi, 23 maggio, il 27esimo anniversario della strage di Capaci, l’attentato sanguinario compiuto ad opera di Cosa Nostra e nel quale rimase ucciso il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. A distanza di 27 anni, però, sono ancora tante le risposte che mancano attorno a quanto realmente accaduto, e altrettanto numerosi restano i silenzi ed i misteri. La sentenza di primo grado del processo Stato-mafia con la quale sono stati condannati boss, ex alti ufficiali del Ros e politici, ha dato ampia linfa e impulso a nuove inchieste sulle stragi da parte della procura di Caltanissetta. Sulla strage di Capaci, la procura nissena ha di recente indagato due boss della mafia catanese. Come spiega Il Fatto Quotidiano nell’edizione online, si tratta di Maurizio Avola, pentito e sicario di Cosa nostra, e del boss Marcello D’Agata, luogotenente di maggiore fiducia del capomafia Benedetto Santapaola. Nel corso del processo Capaci bis attualmente in corso, sono stati depositati i verbali degli interrogatori di Avola il quale si è autoaccusato di avere avuto un ruolo nella fase preparatoria della strage, asserendo di aver trasportato nei presi precedenti all’attentato detonatori e tritolo a Termini Imerese, mettendoli poi a disposizione di Cosa Nostra a Palermo. Con lui c’era anche D’Agata.

STRAGE DI CAPACI, I FATTI

Era il 23 maggio 1992, ore 17.58. Dopo essere atterrato all’aeroporto di Punta Raisi a Palermo con la moglie Francesca Morvillo – anche lei magistrato -, Giovanni Falcone, direttore degli Affari penali del ministero di Grazia e Giustizia e candidato alla carica di procuratore nazionale antimafia imboccò l’autostrada Trapani-Palermo. Proprio mentre transitava il corteo della scorta con a bordo il magistrato, la moglie e gli agenti di polizia, gli attentatori fecero esplodere un tratto di autostrada A29. Furono circa 500 i chili di tritolo piazzati all’interno di un canale di scolo e che esplosero al passaggio delle auto. Sulla prima vettura erano presenti i tre uomini della scorta, i poliziotti Antonino Montinaro, Vito schifani e Rocco Dicillo. L’auto fu scaraventata con violenza oltre la carreggiata opposta di marcia, su un pianoro coperto di ulivi. Seguì la Croma guidata da Falcone, che si schiantò contro il muro di detriti della voragine che si era aperta a causa dell’esplosione che divorò circa un centinaio di autostrada. Oltre alle cinque vittime, furono registrati altri 23 feriti. Trascorsero appena 57 giorni da quell’attentato drammatico, quando Cosa Nostra agì nuovamente uccidendo il magistrato Paolo Borsellino e cinque uomini della sua scorta.

STRAGE DI CAPACI, FAVA E MUSUMECI DISERTANO L’AULA BUNKER

Nell’anniversario della strage di Capaci, come ogni anno si rinnova il ricordo delle vittime nell’aula bunker dell’Ucciardone a Palermo. Alla commemorazione però, mancheranno due importanti personalità, ovvero Claudio Fava, presidente della commissione Antimafia della Regione Siciliana e il governatore Nello Musumeci. Le loro motivazioni sono differenti. Il primo ha certamente tirato in ballo motivazioni di natura politica: “Preferisco andare a Capaci, nel luogo in cui tutto accadde, preferisco stare assieme a chi non ama le messe cantate sui morti. Hanno trasformato il ricordo del giudice Falcone nel festino di Santa Rosalia. Al posto dei vescovi e dei turibolanti che spargono incenso, domani ci saranno i ministri romani, gli unici che avranno titolo per parlare (con la loro brava diretta televisiva) e per spiegarci come si combatte cosa nostra”, ha spiegato via Facebook Fava, riferendosi in modo particolare a Salvini. “Fossi io la sorella di Giovanni Falcone avrei chiesto a Salvini di venire e di tacere. Di ascoltare e di prendere appunti. Di avere l’umiltà, per un giorno, un solo giorno, di capire che nella vita ci sono cose più grandi delle campagne elettorali e delle dirette televisive”, ha aggiunto. Musumeci, nell’annunciare la sua assenza, come riferisce StrettoWeb, è stato più vago: “Domani dolorosamente non andrò nell’aula bunker per la prima volta. Mi dispiace per la signora Falcone. Le polemiche sono tante, c’è troppo veleno, c’è troppo odio e tutto questo non suona al rispetto della memoria del giudice Falcone e dei poveri agenti della scorta”. Il presidente della regione siciliana sarà nella caserma Lungaro dove assisterà alla deposizione della corona di alloro da parte del capo della polizia prima di fare ritorno nel suo ufficio.



