Strage di Erba, Massimiliano Picozzi: “La mia verità”/ “Rosa e Olindo? Dico che…”

Massimiliano Picozzi racconta la sua verità sulla strage di Erba. Il criminologo che ha incontrato per 3 volte a testa Rosa Bazzi e Olindo Romano in qualità di consulente di parte, è stato intervistato da Gianluigi Nuzzi per Quarto Grado. L’esperto nega di aver mai “indottrinato” i due coniugi:”Lo nego nella maniera più assoluta, anzi è stato uno dei casi della mia carriera in cui ho dovuto dare anche meno sollecitazioni. C’è stato un racconto spontaneo”. Picozzi ha continuato:”Secondo me c’erano sia come singoli che come coppia gli elementi per chiedere una perizia psichiatrica. Negli anni successivi altri due esperti hanno detto:”Noi non abbiamo visto personalmente i Romano ma sugli atti secondo noi vale la pena fare una perizia perché questi due hanno una fortissima patologia mentale. Per un esperto era una psicosi acuta, per l’altro una psicosi delirante cronica. Entrambi erano d’accordo che la personalità dominante era Rosa Bazzi. Non dirò se secondo me è innocente o no, ma non è assolutamente una donna debole”.

STRAGE DI ERBA, LA VERITA’ DI MASSIMILIANO PICOZZI

Massimiliano Picozzi respinge ogni accusa di aver manipolato i video delle registrazioni dei colloqui con Olindo e Rosa e a Gianluigi Nuzzi che gli fa notare l’inadeguatezza di alcune risate della Bazzi, il criminologo replica:”Quando Rosa e Olindo si ritrovarono nella cella degli imputati tutti i tg mandarono le immagini dei coniugi che ridevano tra loro in maniera del tutto inadeguata. Perché mi chiese com’era andata? Forse era preoccupata di essere stata sufficientemente esaustiva. Se mi sembrava credibile? io intervengo su due persone che sono reo confesse, durante le conversazioni loro non hanno fatto alcun accenno che non avessero responsabilità. Poi io faccio il consulente, non l’investigatore. L’unica strada percorribile era capire se ci fossero le attenuanti di un vizio di mente”. Sugli ultimi sviluppi Picozzi aggiunge:”Penso che se la difesa ha argomentazioni nuove da contestare fa bene. Se nel futuro qualcuno titolato a farlo mi vorrà sentire mi troverà completamente disponibile. Coppia in crisi? Io ti posso dire che quando queste due persone le ho sentite per loro quella coppia era fondamentale”. Clicca qui per il video dell’intervista completa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA