Strage di Erba, Quarto Grado vs Iene/ “Solo suggestioni”, e Monteleone attacca Nuzzi

“Quarto Grado” torna a occuparsi della strage di Erba, e in particolare delle ultime dichiarazioni di Rosa Bazzi e Olindo Romano. I coniugi, condannati all’ergastolo, continuano infatti a ribadire la propria innocenza. Una tesi sostenuta anche da Azouz Marzouk, che ai microfoni del programma di Gianluigi Nuzzi si era detto convinto del fatto che i veri assassini non sono stati ancora presi. Sullo sfondo però si sta consumando uno scontro interno a Mediaset: da un lato c’è l’inchiesta de “Le Iene”, che ha riaperto il caso e tirato recentemente in ballo anche il criminologo Massimo Picozzi, dall’altro c’è l’approfondimento di “Quarto Grado”, che si schiera dalla parte del suo opinionista e con chi ritiene che Rosa Bazzi e Olindo Romano siano colpevoli, come peraltro stabilità in tre gradi di giudizio. «Stasera informazione mica suggestioni», ha tuonato Gianluigi Nuzzi attraverso il suo profilo Instagram. «Rosa Bazzi, pluri-assassina ergastolana, ha ucciso un bimbo di due anni, rideva durante la proiezione del video del piccolo in aula… Ora, secondo voi c’è da credere a lei o al nostro Massimo Picozzi, medico e criminologo, una carriera senza mai un’ombra?». Il conduttore di “Quarto Grado” è pronto a testimoniare simbolicamente la sua fiducia nell’operato di Picozzi, messo in dubbio da “Le Iene”. «Stasera abbraccerò con gioia Massimo in studio». Ma non è la prima volta che punge “Le Iene”.

CARMELO ABBATE “OLINDO ROMANO E ROSA BAZZI INNOCENTI”

Chi non crede nella colpevolezza di Rosa Bazzi e Olindo Romano è Carmelo Abbate, opinionista di Quarto Grado. «Stanno in carcere da 12 anni al posto dei veri assassini», ha scritto in un lungo post su Instagram. «Rosa e Olindo non c’erano dentro la palazzina (..) perché non è stata trovata traccia del loro passaggio». Abbate contesta diversi passaggi delle sentenze. «Le loro tracce sono state cancellate dall’incendio e dall’acqua, è stato detto e sancito nelle sentenze. Non è vero. Un incendio non può essere selettivo, cancella le loro tracce e lascia le altre». Il giornalista e scrittore ha parlato anche delle impronte e dei reperti non analizzati, «e che, guarda caso, sono stati distrutti di recente con un tempismo incredibile». Sono tanti per Abbate gli aspetti oscuri di questa vicenda: « Fatta la strage, Rosa e Olindo sarebbero scappati verso la loro abitazione, dove si sarebbero spogliati, lavati, fatto i sacchi con armi e vestiti, ripulito tutto, saliti in macchina e fuggiti in un tempo di 3 minuti. E tutto questo senza lasciare la benché minima traccia di sangue delle vittime. I Ris hanno smontato pure le tubature, e non hanno trovato nulla. L’unica traccia della signora Cherubini è quella sul battitacco dell’auto di Olindo. Ma chi l’ha rilevata? Come? E dove si trova questa traccia? Esiste?».

STRAGE DI ERBA, MONTELEONE ATTACCA NUZZI

Antonino Monteleone, che ha curato l’inchiesta de “Le Iene”, si è invece rivolto direttamente a Gianluigi Nuzzi nelle Instagram Story, infiammando il botta e risposta indiretto tra i due programmi Mediaset. «Visto che i commenti sono moderati chiedo: ma lo sai che NON è vero quello che hai scritto? Quale video del piccolo Youssef è stato proiettato in aula? Rosa e Olindo sono stati ripresi in una pausa del processo mentre sorridevano». E questo è solo il primo punto contestato dall’inviato del programma di Italia 1. Nel secondo tira in ballo il criminologo Massimo Picozzi, a cui dovrebbe chiedere «se lo scopo della consegna del video del colloquio psichiatrico era la denuncia di stupro, perché gira il video a febbraio ma lo consegna a maggio? E perché la perizia non viene mai depositata nel fascicolo del pm assieme al video? E perché non viene sporta denuncia?». Nel terzo punto c’è un’altra domanda che Monteleone consiglia a Gianluigi Nuzzi di girare al criminologo: «Che ci fanno sue dichiarazioni tra virgolette su un libro uscito il 15 ottobre 2007, cinque giorni dopo l’udienza preliminare? E che ci fanno i virgolettati del colloquio psichiatrico di Olindo Romano mai depositato ai pubblici ministeri?».





