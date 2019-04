Strage di Erba, Rosa Bazzi contro Pietro Castagna/ Video Iene: “Lui e sua sorella…”

Il caso della strage di Erba torna protagonista a “Le Iene” nella puntata di oggi, martedì 23 aprile. Ci sono nuove eclatanti dichiarazioni rilasciate da Rosa Bazzi ad Antonino Monteleone dal carcere di Bollate, da dove parla per la prima volta dopo 12 anni di reclusione per la condanna all’ergastolo. La moglie di Olindo Romano ora punta il dito contro Pietro Castagna, l’uomo che nella strage di Erba ha perso la madre Paola Galli, la sorella Raffaella Castagna e il nipotino Youssef. «Più di una volta si sentiva che Raffaella aveva chiuso i rapporti anche con suo fratello. Erano sempre in guerra, erano sempre a litigare», ha raccontato Rosa Bazzi. La donna sostiene che erano molte le liti tra fratello e sorella. «Forse litigavano di più loro che noi due», ha detto riferendosi a quelle tra lei e la vicina di casa. Quando l’inviato de “Le Iene” le ha chiesto se secondo lei Pietro Castagna avrebbe potuto uccidere quelle persone, la risposta di Rosa Bazzi è stata netta: «Questo non lo so. Lei ha visto me e Olindo che ammazziamo quattro cristiani?!».

STRAGE DI ERBA, ROSA BAZZI CONTRO PIETRO CASTAGNA

Nell’intervista a “Le Iene” di Rosa Bazzi si fa notare anche la possibile reazione dei fratelli di Raffaella Castagna. «Beh hanno ragione perché gli è morta una sorella, gli è morta una mamma e un nipotino», ha risposto Rosa Bazzi a “Le Iene”. Nonostante ciò, non devono pensare che siano lei e il marito Olindo Romano colpevoli. «Devono devono sedersi a tavola con me, e vedere, poi Pietro deve sedersi a tavola con me e vedere chi è colpevole di noi due. Non lo tagliare questo pezzettino». Proprio Pietro Castagna era stati avvicinato da “Le Iene” durante lo Speciale sulla strage di Erba di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti. Nella quinta parte, si disse convinto della colpevolezza di Rosa e Olindo e che «non ci sono assassini in libertà». Ma ora è Rosa Bazzi a parlare di lui con nuove eclatanti dichiarazioni rilasciate a “Le Iene” sulla strage di Erba. Per ora c’è solo un’anticipazione su questa parte dell’intervista che andrà in onda nella puntata di oggi, martedì 23 aprile 2019, su Italia 1.