Strage Erba, Rosa Bazzi contro Picozzi/ Video Iene “Diceva come muovere le braccia”

Rosa Bazzi torna a parlare del video in cui ha confessato di essere responsabile con Olindo Romano della strage di Erba. “Le Iene” trasmetterà infatti nella puntata di oggi, martedì 30 aprile 2019, una parte inedita dell’intervista realizzata nel carcere di Bollate, nella quale viene tirato in ballo il criminologo Massimo Picozzi. Proprio quest’ultimo nei giorni scorsi a “Quarto Grado” aveva raccontato la sua verità, respingendo le accuse di aver “indottrinato” i coniugi e di aver manipolato i video delle registrazioni dei colloqui. Nuove rivelazioni esclusive dunque di Rosa Bazzi: «Lui mi faceva le domande e mi spiegava quello che avevo da dire…mi spiegava “quando è il momento ti devi agitare, cioè muovi le braccia così, muovi le braccia così”». All’epoca dei fatti Picozzi era consulente della difesa. La nuova tesi che la donna, condannata all’ergastolo col marito, fa è che il criminologo avrebbe dato dei consigli nel raccontare i dettagli della strage di Erba dell’11 dicembre 2006, che costò la vita a 4 persone, tre donne e un bambino. E il video della confessione è importante perché è finito nelle mani dei pm e in tv.

ROSA BAZZI “PICOZZI DICEVA COME MUOVERE LE BRACCIA”

Nato come strumento della difesa, il video della confessione quando fu reso pubblico convinse tutti che Rosa Bazzi fosse colpevole prima della condanna. Inoltre, rivela particolari incredibili sui colloqui psichiatrici videoregistratori con Massimo Picozzi, perché – spiega “Le Iene” – se fossero veri farebbero vedere quel video sotto un’altra prospettiva. «Lui aveva spento la telecamera… mi aveva detto come muovere le mani come agitarmi, cioè… tutte queste cose, questo me l’aveva detto Picozzi». C’è un altro aspetto di questa vicenda che coinvolgerebbe ancora il criminologo, e riguarda sempre i video-appunti per una perizia psichiatrica ai coniugi. Il video è finito nelle mani della pubblica accusa senza che venisse depositata alcuna perizia psichiatrica, unico scopo per il quale erano state fatte le riprese. Inoltre, gran parte del contenuto non è stato depositato in Procura e sarebbe finito, “non si sa come”, in un libro scritto dal giornalista Pino Corrias, che è stato pubblicato prima che cominciasse il processo. E questo per i nuovi avvocati difensori di Rosa Bazzi e Olindo Romano è molto grave.

STRAGE DI ERBA, LE IENE DA MASSIMO PICOZZI

“Le Iene” dunque si chiede: chi ha fatto vedere abusivamente i video al giornalista? Nel libro si trovano trascritti i colloqui con Massimo Picozzi, che compare anche tra i ringraziamenti dell’autore, e con l’avvocato difensore Troiano. Era il collegio difensivo all’epoca ad essere in possesso di quei video. Ma Pino Corrias, sentito in aula, non ha voluto rivelare chi gli avesse mandato il materiale. Per questo Antonino Monteleone ha deciso di andare dal professor Picozzi per capire cosa ne pensa e conoscere la sua versione dei fatti. «Quando Olindo e Rosa ritrattarono, lei consegnò tutto il materiale… ma in realtà il materiale presenta dei tagli, lei ha nella sua disponibilità il materiale?», ha chiesto l’inviato al criminologo. Quest’ultimo però non ha risposto, stando a quanto anticipato dal programma di Italia1. E non ha risposto neppure quando gli è stato chiesto «come mai Rosa chiede se era andata bene o era andata male in testa e in coda a dei tagli e delle dissolvenze che ci sono nel filmato». Neppure quando gli è stato chiesto come sia possibile che il giornalista Corrias abbia visto il video di Olindo Romano, il criminologo è rimasto in silenzio. Clicca qui per il video che anticipa il servizio di oggi.



