Superenalotto/ Estrazioni di oggi, 29 aprile: i numeri vincenti del concorso 51/2019

SUPERENALOTTO (OGGI, 29 APRILE 2019): I NUMERI VINCENTI E….

Tutto pronto per le estrazioni del Superenalotto di oggi lunedì 29 aprile 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 51/2019. Il Jackpot del SuperEnalotto torna quindi in scena questa sera, con un nuovo concorso che potrebbe cambiare il destino degli appassionati più fortunati. Il gioco della Sisal finora non ha premiato alcun giocatore con il montepremi, che raggiunge il valore di 143 milioni di euro. Nell’ultimo appuntamento invece il 5 ha aumentato la propria media mensile grazie ad oltre 55 mila euro in premio, centrati da 5 giocatori. Sono tre invece i vincitori del 4+, con un premio da più di 25 mila euro. Scende il 3+ con un bottino da 2.108 euro e 187 vincitori, mentre 1.123 appassionati realizzano i 251,28 euro in premio grazie al 4. In picchiata anche il 3, del valore di 21,08 euro e con 40.322 tagliandi vincenti associati alla sua quota, mentre 5,00 euro per il premio del 2, indovinato da 584.912 giocatori. L’ultimo gradino del podio viene condiviso dallo 0+, con premio identico e 34.822 vincitori. I 10 euro dell’1+ vengono consegnati invece a 17.535 partecipanti, mentre 3.282 biglietti fortunati registrano il premio da 100 euro grazie al 2+.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto e Jackpot pronti a tagliare il traguardo: il concorso di oggi svelerà il fortunello che conquisterà il montepremi? Per ora la sestina vincente ha collezionato un'assenza dietro l'altro, ma non è ancora detta l'ultima parola.

