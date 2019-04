Supermercati aperti, 1 maggio 2019/ Milano e Roma, info e orari negozi e outlet

Quali sono i supermercati, negozi e centri commerciali aperti il 1° maggio 2019? Domani si celebra la Festa dei Lavoratori, ma non tutti faranno festa, nonostante sul calendario sia segnata in rosso. Questo a Milano in una situazione di crisi per supermercati e ipermercati. E quindi c’è all’orizzonte un primo maggio nel segno dell’incertezza per centinaia di lavoratori della grande distribuzione organizzata. Si parla di aperture “a singhiozzo”, perché diverse sono le scelte. Coop, ad esempio, resterà chiusa, come ha già fatto lo scorso 25 aprile. Conad invece lascia libertà di scelta ai vari associati. Le serrande saranno abbassate tutto il giorno per Esselunga, Ikea e Mediaworld (a differenza di quanto accaduto a Pasquetta). Ma guardiamo nel dettaglio la situazione. A Milano, ad esempio, è prevista l’apertura di Carrefour, Il Gigante ed Eurospin, ma quest’ultimo solo mezza giornata. Serrande aperte anche al Centro Shopping Center, invece dalle 9 alle 22 saranno aperte quelle dei punti Iper e dei centri commerciali di Milanofiori e Assago. Inoltre, i consumatori potranno contare sull’apertura mattutina dei punti vendita in centro città.

Elenco completo dei punti vendita di Milano e provincia aperti per la Festa dei Lavoratori, 1 maggio 2019

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI 1 MAGGIO 2019 A ROMA

Chi ama fare shopping nei giorni di festa si starà già chiedendo quali negozi saranno aperti o chiusi il 1° maggio. La buona notizia è che la maggior parte dei centri commerciali domani resterà aperto, quindi sarà possibile fare spesa in diverse catene, ma prima di recarsi nei negozi si consiglia di verificare le informazioni sui siti delle aziende, visto che alcune potrebbero aver dato libertà di scelta agli imprenditori associati. Per quanto riguarda la città di Roma, resteranno aperti principalmente gli outlet, seguendo un orario pieno. Ma anche i supermercati manterranno le serrane alzate. Ad esempio, Carrefour, Auchan e Pam hanno deciso di servire i clienti per tutta la giornata. Per quanto riguarda Carrefour, in particolare, i punti saranno aperti 24 ore su 24. Invece i supermercati Bennet, Auchan e Pam saranno aperti con orario abituale. E così anche il centro commerciale Leonardo a Fiumicino. Nella provincia saranno aperti diversi outlet, dal Valmontone (dalle 10 alle 21) e Castel Romano (dalle 10 alle 20).

Elenco completo dei punti vendita di Roma e provincia aperti per la Festa dei Lavoratori, 1 maggio 2019



© RIPRODUZIONE RISERVATA