Supermercati aperti 25 aprile 2019/ Milano e Roma: orari negozi e centri commerciali

I supermercati resteranno aperti nella giornata di giovedì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione 2019? Dopo le festività pasquali, tanti italiani potrebbero ritrovarsi a godere di una nuova giornata di relax e vacanza. I più fortunati, addirittura, potranno sfruttare il maxi ponte di Pasqua per concedersi ancora un po’ di meritate ferie. Se il meteo lo permetterà, la giornata si pone come quella ideale per un’ulteriore scampagnata o gita fuori porta (dopo quella di Pasquetta) oppure per restare in città e dedicare del tempo alla visita di musei o altri luoghi culturali con amici e parenti. Ad ogni modo, indipendentemente di quali saranno i vostri programmi, c’è una domanda che accomunerà gli più o meno tutti: i negozi saranno aperti? E se si, in quali orari? Le aperture straordinarie in occasione della giornata di festa sono sempre un enigma sebbene negli ultimi anni non solo i supermercati ma anche i centri commerciali e persino i piccoli negozietti hanno optato per le aperture festive che non portano a quasi alcun disagio per i consumatori. Indubbiamente, anche nel giorno di festa saranno in tanti ad avere l’esigenza di fare acquisti, per piacere ma soprattutto per necessità. Proprio per chi non potrà esimersi dallo shopping festivo, alcune grandi catene hanno già annunciato che non chiuderanno. Unica eccezione, come specifica Consumatrici.it, sarà rappresentata dai supermercati e ipermercati Coop, che nel giorno del 25 aprile resteranno con le serrande abbassate.

SUPERMERCATI APERTI OGGI 25 APRILE 2019: LA SITUAZIONE A MILANO

A Milano saranno numerosi i supermercati che resteranno con le serrande alzate anche in occasione della Festa della Liberazione. Tra questi segnaliamo Carrefour, Conad, Esselunga, Il gigante, Iper, PiazzaLodi, Pam che rispetteranno l’orario pieno. Lo stesso accadrà per i più piccoli supermercati e negozi che potrebbero tuttavia chiudere un po’ prima del consueto, tra le 19 e le 20. Nel dettaglio, a restare aperto il 25 aprile sarà il supermarket Mister Price di Viale Tunisia 1 che, come da tradizione, rispetterà l’apertura 24 ore su 24. Il Carrefour Express di via Galvano Fiamma 31 sarà aperto dalle 8 alle 21, mentre il Coin di Piazzale Cantore dalle 10 alle 19.30. Serrande alzate anche per il negozio Naturasi’ di via Millelire 14, nell’orario 9-20. Vari i supermercati Unes aperti nel giorno di festa, dalla filiale di Via Lazzaro Spallanzani 10 (dalle 8 alle 24) a quella di Via Mazzali Guido 5 (dalle 8 alle 20).

Elenco completo dei punti vendita di Milano e provincia aperti per la Festa della Liberazione 2019

SUPERMERCATI APERTI OGGI 25 APRILE 2019: LA SITUAZIONE A ROMA

Quale sarà invece la situazione a Roma? Chi si troverà nella Città Eterna nel giorno di festa, potrà usufruire con pochi problemi dei supermercati cittadini che, nella maggior parte dei casi, non subiranno chiusure speciali per il giorno del 25 aprile. I punti Todis resteranno aperti negli orari 8-20.30. A tal proposito rispetterà l’apertura speciale la filiale di Via San Tommaso D’Aquino 114. Medesimo orario per il punto vendita di Via Squillace 15. Il negozio di Via Portuense 556/G invece, anticiperà l’apertura alle 7.45 con chiusura alle 21. Aperto anche il centro commerciale Torresina, in via Di Torresina 31, il quale rispetterà l’apertura dalle 9 alle 20. Cittadini romani e turisti non incontreranno alcun problema a ultimare le proprie spese in vista del pic-nic per la Festa della Liberazione grazie all’apertura del punto vendita Coin di Via Cola Di Rienzo 173, aperto con orario continuato dalle 10 alle 20. Chiusura annunciata invece per il centro commerciale I Granai di via Mario Rigamonti 100.

Elenco completo dei punti vendita di Roma e provincia aperti per la Festa della Liberazione 2019



