Supermercati aperti a Pasquetta 2019/ Roma e Milano, orari negozi 22 aprile

Supermercati aperti anche a Pasquetta 2019: nella principali città d’Italia, nonostante la giornata di festa in occasione del lunedì dell’Angelo, molte attività commerciali resteranno con le serrande alzate portando alle consueto polemiche. Saranno in tanti, in questo giorno festivo, a concedersi quasi certamente – e meteo permettendo – una giornata all’aria aperta da trascorrere con le persone care. Nel lunedì di Pasquetta saranno privilegiate in particolare le gite fuori porta ma in tanti italiani non disdegneranno neppure un pranzo o una cena con parenti, tra tavole imbandite e ciò che resta dell’uovo di Pasqua scartato il giorno precedente. Tuttavia, nonostante la voglia di trascorrere la giornata di Pasquetta all’aperto, cittadini e turisti saranno quasi certamente alla ricerca di un supermercato, un centro commerciale o un negozio aperto. La voglia di shopping potrebbe infatti aumentare in un giorno di festa e relax ma può capitare anche di dimenticare gli ultimi regali da portare al nipotino o all’amico lontano così come gli ingredienti per il dolce da realizzare all’ultimo minuto. Le aperture straordinarie anche in questo lunedì di festa, dunque, non mancheranno e coinvolgeranno in particolar modo le principali città italiane, da Roma – da sempre meta di molti turisti – a Milano, dove se le condizioni meteo lo permetteranno, in tanti potranno decidere di trascorrere una piacevole giornata in uno dei parchi cittadini.

SUPERMERCATI, NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI APERTI A ROMA

Sono in tanti a non vedere l’ora di trascorrere il lunedì di Pasquetta 2019 in totale relax, lasciandosi coccolare dal dolce far nulla tipico di questa giornata festiva. Chi deciderà di restare in città, tuttavia, potrà imbattersi nella voglia di fare shopping, approfittando delle aperture straordinarie e del giorno di vacanza. In questo caso, niente paura! Nella Capitale, infatti, non mancheranno i negozi pronti a soddisfare le più disparate esigenze. Chi si trova in zona Prati, potrà usufruire del supermercato Todis di via di S. Tommaso D’Aquino, con orario continuato dalle 8 alle 20.30. Lunedì 22 aprile rispetterà la consueta apertura dalle 8 alle 20 anche il Conad di Via Poppea Sabina 19. Ancora più lungo l’orario lavorativo del supermarket Gruppo Pim di via Torrevecchia 309 che alzerà le serrande dalle 7 per abbassarle poi alle 22. Chi vorrà invece fare un salto presso il centro commerciale Torresina (in via di Torresina 31), avrà modo di farlo per l’intera giornata di lunedì dalle 9 alle 22. Resterà aperto anche il centro commerciale I Granai ma solo dalle 12 alle 20.

Clicca qui per vedere l’elenco completo degli esercizi commerciali aperti a Roma e provincia a Pasquetta

SUPERMERCATI, NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI APERTI A MILANO

Quali saranno i supermercati aperti il giorno di Pasquetta 2019, lunedì 22 aprile, a Milano? Anche qui saranno numerosi i cittadini e coloro che decideranno di visitare la città meneghina in vista delle festività pasquali. Quasi certamente però, in tanti sentiranno l’esigenza di fare un salto nel più vicino supermarket anche solo per poter acquistare in tempo l’occorrente per una scampagnata dell’ultimo minuto fuori porta. Cosa fare in questi casi? Intanto non mancheranno gli esercizi commerciali che decideranno di tenere alzate le saracinesche anche fino a tarda ora. Il supermercato Qui c’è – Unes rispetterà il consueto orario 8-20, garantendo così l’apertura straordinaria senza chiusure intermedie. Aperta anche la Coop di via Arona, dalle 8.30 alle 21, mentre il centro commerciale Bicocca Village aprirà le sue porte alle 10 per poi salutare i suoi clienti alle 21 in punto. Aperto anche il Pam di Viale Olona 1, dalle 8 e fino a mezzanotte mentre anche chi vorrà fare incetta di prodotti bio o vegani potrà usufruire dell’apertura straordinaria di Naturasì in via Millelire 14, dalle 9 alle 20, stesso orario del negozio di via Melzo 15.

Clicca qui per vedere l’elenco completo degli esercizi commerciali aperti a Milano e provincia a Pasquetta



