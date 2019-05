Tangenti in Lombardia, 28 arresti e 95 indagati/ Coinvolti politici e imprenditori

43 persone sono state arrestate nelle scorse ore in Lombardia per aver preso delle tangenti: sono accusate di associazione a delinquere di stampo mafioso e corruzione nell’ambito di appalti pubblici. Come riferisce l’edizione online de Il Fatto Quotidiano, la Dda di Milano ha emesso una serie di misure cautelari nei confronti di numerosi soggetti fra cui politici, amministratori pubblici e imprenditori lombardi e piemontesi. L’esecuzione è stata affidata ai carabinieri di Monza e alla guardia di finanza di Varese, che hanno emesso 12 misure di custodia cautelare in carcere, 16 ai domiciliari, 3 con obbligo di dimora e 12 con obbligo di firma. Fra gli arrestati, come detto sopra, vi sono numerosi esponenti della politica italiana, come ad esempio il consigliere comunale Pietro Tatarella, candidato di Forza Italia alle Europee, il sottosegretario sempre forzista all’aera Expo della regione Lombardia, Fabio Altitonante, e ancora, il deputato azzurro Diego Sozzani, il leghista Attilio Fontana, il forzista di Varese Gioacchino Caianiello, e Mauro De Cillis, responsabile operativo dell’Amsa, l’azienda municipalizzata di Milano che gestisce i rifiuti.

TANGENTI IN LOMBARDIA, 28 ARRESTI E 95 INDAGATI

95 in totale le persone coinvolte, tutte con accuse a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall’aver favorito un’associazione di tipo mafioso, finalizzata a corruzione, finanziamento illecito ai partiti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, false fatturazioni per operazioni inesistenti, auto riciclaggio e abuso d’ufficio. Una maxi operazione che ha visto più di duecentocinquanta militari coinvolti fra carabinieri e finanziari, che fin dalle prime luci dell’alba di oggi si sono mossi per eseguire le misure cautelari e perquisire abitazioni, uffici e aziende. L’inchiesta è stata coordinata dal procurato aggiunto Alessandra Dolci, responsabile della Dda, nonché dai pm Bonardi, Adriano Scudieri e Luigi Furno. I 43 raggiunti da misure cautelari avrebbero ricevuto tangenti in cambio di favori di vario tipo, e il fulcro del gruppo era composto precisamente da tre personaggi, come riferito dal Corriere della Sera: il “ras” di Forza Italia di Varese, Gioacchino Caianiello, il consigliere comunale milanese e vicecoordinatore regionale di Forza Italia, Pietro Tatarella, e l’imprenditore del settore rifiuti e bonifiche ambientali, Daniele D’Alfonso della Ecol-Service srl.

