ARRESTATO SINDACO LEGNANO: TANGENTI IN GIUNTA LEGA-FI/ Di Maio “corruzione ovunque”

Dopo l’arresto della Guardia di Finanza al sindaco Fratus e ai due assessori, la politica locale di Legnano è ovviamente esplosa ma gli echi arrivano subito ai piani “nazionali” anche per la lunga coda dell’inchiesta tangenti in Lombardia e la vicinanza stretta delle Elezioni Europee. Il leader del M5s, Luigi Di Maio, ha commentato da Roma «Sono molto preoccupato per i casi emersi in questi giorni di arresti e indagati tutti per casi di tangenti e corruzione, che hanno coinvolto sia la destra che la sinistra. C’è un’evidenza, ovvero che il sistema dei partiti continua ad essere fortemente inquinato, spuntano tangenti ovunque, giorno dopo giorno e la scelta in vista delle europee sembra essere sempre più chiara: il 26 maggio la scelta sarà tra noi e questa nuova tangentopoli». L’attacco è ovvio alla Lega di Salvini, il quale dalla Puglia prova a replicare «Ho fiducia nei miei uomini e nei magistrati». Intanto dalla Procura di Busto Arsizio, emergono accuse molto specifiche: «La cosa più allarmante e disarmante è che gli indagati tutti hanno scarsissimo senso della legalità e non percepiscono assolutamente la gravità delle loro azioni, quasi fosse un modus operandi che, solo perché diffuso, è legalizzato. Così non è».

ARRESTATO SINDACO E ASSESSORI DI LEGNANO

Non si placa la “furia” della maxi indagine sulle tangenti in Lombardia: dopo i diversi politici del Centrodestra già indagati e arresti, la novità di giornata riguarda la giunta di Legnano praticamente azzerata. Arrestato il sindaco della Lega Giambattista Fratus, il vice Maurizio Cozzi (Forza Italia) e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Chiara Lazzarini (Forza Italia): l’inchiesta da Milano a Varese ora si allarga pure a Legnano con i magistrati convinti che vi sia una vera e propria “cupola” illegale che circonda i rami del Centrodestra lombardo, anche se come sempre occorrerà conoscere per bene i capi d’accusa, le presunte prove e soprattutto la difesa dei singoli politici arrestati o indagati a vario titolo. L’ordinanza di custodia cautelare per Fratus e i suoi assessori è stata emessa stamane dal gip di Busto Arsizio con il Fatto Quotidiano che tramite le consuete “fonti dalla Procura” inquadra anche i capi d’accusa dei tre arrestati: turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e corruzione elettorale. Secondo l’Ansa, Fratus e Lazzarini si trovano ai domiciliari mentre il forzista Cozzi sarebbe stato portato in carcere.

TANGENTI A LEGNANO, GUAI PER LA GIUNTA LEGA- FORZA ITALIA

La giunta semi-azzerata di Legnano già negli scorsi mesi aveva visto diverse problematiche di maggioranza interna dopo che il sindaco Fratus era stato sfiduciato proprio a seguito della nomina di Chiara Lazzarini (presidente della società partecipata Amga Spa e coinvolta in vicende giudiziarie relative alla gestione della stessa società, stando alle informazioni del Fatto Quotidiano). Vi erano state dimissioni di massa, con i “dissidenti” interni alla Lega Federica Farina e Antonio Guarnieri che erano usciti dalla maggioranza di Centrodestra della giunta: il 18 aprile però il Consiglio Comunale venne riattivato a seguito della surroga di un consigliere e il Tar che aveva respinto la richiesta di sospensiva dopo le dimissioni di tutti consiglieri di Legnano: il sindaco Fratus aveva poi ottenuto l’appoggio politico della Lega nazionale, con il segretario di Lega Lombarda Paolo Grimoldi e i parlamentari Garavaglia, Cecchetti e Boniardi. Oggi però l’ombra dell’inchiesta su tangenti e corruzione arriva fino a Legnano e dopo le indagini viste ieri su Comi e Bonometti in Forza Italia e Confindustria Lombardia è al momento la Lega ad essere colpita in uno dei suoi feudi locali alle porte di Milano e Varese.



