Tangenti Lombardia, Attilio Fontana indagato/ Abuso d’ufficio per il Governatore

Da parte offesa ad indagato “principe” della maxi inchiesta sulle tangenti in Lombardia scattata ieri (con 28 arresti e 95 indagati complessivamente, ndr): Attilio Fontana, Governatore della Lega, risulta indagato – secondo il Corriere della Sera – con l’accusa di abuso d’ufficio per la nomina ad un incarico in Regione del suo “socio avvocato di studio” Luca Marsico. Lo stesso fu candidato in Forza Italia alle Regionali del 2018 ma non fu eletto e da ieri è stato messo sotto “osservazione” nella gara di incarico dal procuratore di Milano Greco: già ieri, a domanda specifica, il Governatore della Lombardia aveva spiegato «ho letto che io sono parte offesa. Quindi per rispetto della magistratura le cose che dovrò dire le dirò a loro». In serata invece Fontana è intervento al Consiglio Regionale per dare la sua versione dei fatti dopo la tremenda giornata di arresti, accuse e inchieste che legherebbero parte della politica lombarda ad ombre di ‘ndrangheta e malavita (in attesa di capire nel processo se effettivamente vi siano elementi o se non siamo di nuovo di fronte ad una nuova tangentopoli con tantissimo fumo e ben poco arrosto, ndr). «Sono il primo a volere che la verità emerga. Tutta e fino in fondo. Lo meritano i cittadini lombardi che rendono grande questo nostro territorio. Professionalmente e politicamente ho sempre seguito la strada della correttezza e dell’onestà, come emerge anche in questa triste vicenda, nella quale come si è evinto fin da subito, io sono parte offesa. Sono sempre stato fermamente convinto che ogni persona che ricopre una carica pubblica debba rifiutare profferte e utilità in cambio di consensi o favori. Ribadisco di non avere percepito alcun atteggiamento corruttivo nelle interlocuzioni avute. Non ho alcuna remora o alcun timore. Le scelte che ho compiuto dall’inizio della legislatura sono state ispirate alla valutazione delle competenze e all’insegna della più completa correttezza nel metodo e nell’iter procedurale, come dimostrano anche gli atti che abbiamo già consegnato all’autorità giudiziaria», ha sottolineato il Presidente della Regione più ricca d’Italia.

Secondo quanto emerge dal racconto del CorSera questa mattina, già oggi Fontana potrebbe essere sentito dai magistrati per chiarire la sua posizione: il quadro che emerge, spiega il gip Raffaella Mascarino, è quello di una «corruzione diffusa, con un grande burattinaio di ampi e rilevantissimi settori di amministrazione pubblica anche in Regione Lombardia». Intendiamoci, Fontana non è indagato per motivi di corruzioni ma per un presunto abuso di ufficio: su di lui invece, secondo i magistrati, ci sarebbe stato un tentativo di corruzione andato a mal fine per il rifiuto netto del Governatore. In attesa di capire come si siano svolti realmente i fatti, il Centrodestra e Forza Italia soprattutto vengono colpiti nel “feudo” più importante a meno di 20 giorni dalle Elezioni Europee: Tatarella, Altitonante, Caianiello i tre nomi più rilevanti risultano arrestati con accuse a vario titolo nell’ambito di atti corruttivi e tangenti. La domanda si ripropone: nuova Tangentopoli o immenso castello di carte pronto a crollare?

