Tenta di fermare la barca con le mani/ Jesolo, donna muore stritolata contro il ponte

Tragedia a Jesolo dove è morta una donna che ha provato a tenere ferma la barca con le mani. Questa non passava sotto un ponte e nel tentativo di porre resistenza è rimasta schiacciata. Si trattava di una imbarcazione pronta a percorrere il fiume Sile che si è incastrata sotto il ponte. L’incidente si è consumato attorno alle ore 15.30 con i vigili del fuoco che sono giunti sul posto per cercare di dare supporto e provare a sistemare la situazione. La vittima è morta nello stesso impatto, senza avere possibilità di salvarsi. L’incidente è avvenuto davanti ai parenti della stessa vittima con il personale sanitario del 118 che è intervenuto sul luogo con il soccorso che però è stato totalmente inutile. La polizia è ancora al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente, cercando di capire se ci sono stati ulteriori dettagli da chiarire.

Tenta di fermare la barca con le mani: una house boat

Il tutto è accaduto tramite una house boat, un incidente terribile a Jesolo che ha visto una donna provare a fermare una barca con le mani rimanendo schiacciata. La Nuova Venezia ha specificato come il pilota fosse un turista svizzero di 50 anni, protagonista di una manovra avventata sotto un ponte pedonale. Una scelta che avrebbe portato la barca a rimanere incastrata sotto il passaggio con la donna pronta a compiere la manovra per fermarla. Questo l’ha letteralmente stritolata tra il natante e il ponte con i suoi cari che hanno assistito inermi a quanto accaduto. Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali in merito, ma di certo saranno diversi i particolari che dovranno essere ancora analizzati con attenzione prima di arrivare a possibili accuse proprio nei confronti del pilota.

